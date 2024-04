Rendkívül leegyszerűsítve a fenntarthatóság az, amikor a jelen igényeinek a kielégítése nem veszélyezteti a jövő igényeinek a kielégítését. Ennek azonban a szavak mellett tettekben is meg kell mutatkoznia.

– A Michelin Hungária Kft. ügyvezető igazgatójaként szívügyem a fenntartható fejlődés, mivel ez közvetlenül érinti cégünk környezeti és társadalmi felelősségvállalását. A Michelinnél a fenntartható fejlődést stratégiánk egyik alapvető kérdésévé tettük, mert nagyon fontos számunkra, hogy csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat, hogy biztonságosabb, hatékonyabb és környezettudatosabb mobilitási innovációkat fejlesszünk ki, valamint hozzájáruljunk a közösségek jólétéhez – sorolta Florian Fischer az Együtt a jövőért címmel megrendezett élménynap megnyitóján szombaton a Váci Mihály Kulturális Központban. Az igazgató hozzátette: elengedhetetlen, hogy a jelen és a jövő kihívásainak egyaránt megfeleljenek, ugyanakkor ez önmagában kevés. A fenntartható fejlődés társadalmi és emberi próbatétel is.

A jövő felelős szereplői

– Rendezvényünk célja a nagyközönség, a gazdasági szereplők és az intézmények tájékoztatása, érzékenyítése és mozgósítása. Mindenki tehet és mindenkinek tennie is kell ezért az ügyért a mindennapokba beépített gesztusokkal, tettekkel. Szakértőket hívtunk segítségül, hogy megosszák velünk az elképzeléseiket és a tapasztalataikat ebben a témában. Az expón kiállító vállalkozások és civil szervezetek bemutatják a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kezdeményezéseiket és megoldásaikat. Emellett a gyerekeket is igyekszünk megszólítani játékos formában, mert hisszük, hogy minél fiatalabb korban be kell vonni őket ebbe a folyamatba, hogy a jövő felelős szereplőivé válhassanak. A fenntartható fejlődés ugyanis nem egy opció, mindannyiunknak tenni kell érte, hogy megóvjuk a bolygónkat és a jövőnket – hangsúlyozta Florian Fischer.

Míg a megnyitó után szakmai előadásokkal folytatódtak a színpadi programok, az előtérben számos kiállító igyekezett megszólítani a látogatókat. A standjaikról visszaköszönt az elköteleződés a fenntartható divat, a gasztronómia és a hulladékmentes életmód iránt, de az e-mobilitás és az okosotthon témában is kínáltak alternatívákat. Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület mágnesként vonzotta az érdeklődőket.

Harmóniában az élővilággal

– Az idén indult egy kampány a kiskertek biodiverzitásának védelmében az Agrárminisztérium támogatásával és a Magyar Természetvédők Szövetségének közreműködésével. Ehhez csatlakozva szeretnénk mi is ráirányítani a figyelmet az élővilágbarát kiskertek fontosságára – mondta el Molnár Andrea, az egyesület természetvédelmi munkatársa. A szervezet többféle játékos feladattal ragadta meg a gyerekek és felnőttek érdeklődését.

– Hoztunk egy, a kampányhoz kapcsolódó kérdéssort, aminek megválaszolásában A mi sokszínű kertünk című mini kiállításunk nyújt segítséget. A tablókon számos tanáccsal, ötlettel szolgálunk ahhoz, hogyan tehetjük a környezetünkben élő növények, állatok számára vonzóvá és biztonágossá a kertünket. Ez olyan apróságokon múlik, mint például: akár kis tavat kialakítva gyűjtsük össze az esővizet, ami ivó- és szaporodóhelyként szolgálhat, komposztáljunk, építsünk sziklakertet, készítsünk telelő és búvóhelyeket, rovarmenedéket... Emellett hoztunk egy illat-totót, kis üvegekben olyan gyógy- és fűszernövényeket rejtettünk el, amiket otthon is előszeretettel termesztünk, és amiket a beporzók is gyakran látogatnak. Ezeket kellett az illatuk alapján felismerni. A gyerekek kedvence pedig a terepasztal, amin azt szemléltetjük, hogyan érdemes kialakítani az élővilágbarát kertet.

Korán megtanulják

A játékzónából izgatott gyermekzsivaj szűrődött ki folyamatosan. A családokat szabaduló boxok, zöldség-sudoku, eco activity, évkerék, virtuális valóság farm és turmixbicikli várta. utóbbit egyszerűen imádták a kicsik: kiválasztották a kedvenc turmix-hozzávalóikat, beletették az egyik gépbe, majd addig tekerték a rögzített bringákat, amíg a kések megfelelő állagúra nem pépesítették az egészséges italokat.

– Több michelines dolgozó is van a családban, ők mondták, hogy a fenntartható fejlődés, a környezet- és klímavédelem jegyében szerveznek egy napot a családoknak. Nekünk fontos ez a téma, ezért úgy döntöttünk, hogy eljövünk, és hozzuk az unokákat is – árulta el Andrikóné Veres Ilona, aki egyetért azzal, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a gyerekek érzékenyítését.

– Fontos, hogy már kicsi korban megtanulják, vigyázniuk kell a környezetükre, hiszen nem mindegy, ők milyen világot hagynak az utódaikra. Mi otthon szelektíven gyűjtjük a szemetet, amit pedig lehet, újrahasznosítunk.