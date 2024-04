Felújíttatná a leveleki önkormányzat a Rákóczi utca 34. szám alatt álló Molnár-kastélyt. A turisztikai fejlesztés keretében az épületet teljeskörűen felújítanák, és új funkciókat is kapna az impozáns kastély – derült ki a Közbeszerzési Értesítőből.

Fejlesztőközpont lehet

Az első épületrész központi eleme egy 90 négyzetméteres előadóterem, ami 60 fő befogadására lesz alkalmas. Az előadóteremhez kapcsolódik egy 40 négyzetméteres közösségi tér is. Az épületrészben irodát, mosdókat, recepciót, teakonyhát és egy hulladéktárolót alakítanának ki. A másik épületrészben a sérült gyerekek segítése és fejlesztése lenne az új funkció.

Kialakítanak egy közel 40 négyzetméteres fejlesztőszobát, egy kisebb tornaszobát és egy helyiséget a pszichológiai segítséghez. Egy 30 négyzetméteres játszóházat is terveznek – olvasható a kiírásban, amiből az is kiderült: mindkét épületrész külön bejárattal és saját mosdókkal rendelkezik majd, de biztosítják az átjárást is a két szárny között.