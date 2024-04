Az autizmus világnapjához kapcsolódva második alkalommal rendezte meg a Dr. Endreffy Ildikó emléknapot, családi sétát és jótékonysági futást a Most Élsz Egyesület. A betegségben érintett családokat támogató szervezet a rendezvényen befolyt összeget a ÉLIM Evangélikus Szeretetotthonnak ajánlotta fel. Az adományt hétfő reggel személyesen adta át az egyesület elnöke, Farkas Árpád.

– Tavaly a felajánlásokból egy szubintenzív ágyat vásárolhattunk a Nyíregyházi Jósa András Tagkórháznak, az idén pedig 140 ezer forintot gyűjtöttünk össze a szeretetotthon fogyatékkal élő, autista közösségének. Emellett a Honvédsuli felajánlott egy egyedülálló, a Cinemaqua Végítélet kalandszektorába szóló, 200 ezer forint értékű élménycsomagot – mondta el Farkas Árpád, a Most Élsz Egyesület elnöke, akitől Molnár Ibolya, az ÉLIM gazdasági vezetője vette át az adományt.

Segítséget kapnak

– A felajánlást elsősorban a Színház utcai támogatott lakhatásunk férőhely-bővítésére fordítjuk. A jelenlegi tizenegyet tizenkettőre szeretnénk növelni, amire lehetőségünk és jelentkezőnk is van – osztotta meg lapunkkal Molnár Ibolya. Azt is elárulta, hogy a Most Élsz Egyesület elnökével nem új keletű az ismeretségük, hiszen Árpád autista lánya, Laura is a Színház utcai ingatlan egyik lakója.

– Az elmúlt évben nyertünk egy pályázatot, aminek köszönhetően a támogatott lakhatásunkat 54 férőhelyre bővíthettük hat helyszínen. Az ellátást fogyatékos személyes vehetik igénybe pszichoszociális és egyéb rászorultsági alapon. A cél az, hogy minél önállóbb életet élhessenek és döntéseket hozhassanak, amihez természetesen minden segítséget megkapnak az intézménytől – ismertette a gazdasági vezető.