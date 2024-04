Hétfő reggel mutatták be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár megújult honlapját. A vármegyei kincsek és csodák modern online köntösbe öltöztek, a jelenlegi 172 érték már szakterületi kategória szerint kereshető, mindegyikhez fotó és részletes leírás is tartozik.

– Reméljük, hogy sikerül egy picit jobban megismertetni azokat az értékeket, amelyek körülvesznek bennünket, és bízunk benne, hogy sokan fogják felkeresni majd ezt a honlapot. Az Értéktár bizottság tagjait is bemutatjuk, hiszen nagyon sok munkája van mindenkinek abban, hogy az értéktárunk folyamatosan bővüljön – mondta Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke, a vármegyei közgyűlés alelnöke, és megjegyezte: a fotódokumentációt Csutkai Csaba készítette el, a pályázati forrásból megújult honlapon pedig sokféle dokumentum is elérhető, akár egy új érték javaslat benyújtásához szükséges nyomtatvány, de kiadványokat is feltöltöttek.

Innovatív és informatív

Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke örömét fejezte ki, hogy azok az értékek, amelyeket éveken át gyűjtött össze az Értéktár bizottsága, így még könnyebben hozzáférhetőek mindenki számára. – Ez egy olyan értékmentő, értéktudatosító munka, amelynek sosincs vége, tehát mindig lesznek újabb és újabb csodák, amelyek majd a széles nyilvánosság elé kerülnek, már modern köntösben – fejtette ki a vármegyei közgyűlés elnöke, és hozzátette: ez nem csak egy adatbázis, hanem egy folyamatosan megújuló, különleges vármegyei kincseket bemutató oldal, amely remélhetőleg sok embert ösztökél majd az újabb értékek felkutatására.

– Sokszor azt nem vesszük észre, amiben élünk, azokat az értékeket nem látjuk meg, amik itt van előttünk. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy igenis Szabolcs-Szatmár-Bereg az ország egyik legértékesebb vármegyéje – fejtette ki Filep Sándor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottság alelnöke, aki Vásárosnamény polgármestere is, így nagy örömmel mesélte el, hogy a Beregi kör kerékpárút lett az Év kerékpárútja, a Felső-Tisza vidékén futó, 50 kilométer hosszú bicikliútra a több mint 11 ezer szavazatból 1743 érkezett. Az Év kerékpárútja díjat olyan útvonal kaphatja meg, amely vonzó célpont a turisták számára, jó az útminőség, és biztonságosan lehet rajta közlekedni. A Beregi kör a középkor örökségét és ősrégi vulkánok maradványait mutatja be a Tisza felső folyásának környezetével együtt.

– A Gergelyiugornyáról indul, majd Tákos, Csaroda, Tarpa, Márokpapin át vezet a túraútvonal, és onnan irány vissza a töltésen Gergelyiugornyára. Vásárosnamény közigazgatási határán belül négy folyó is van, amelyek töltése sok lehetőséget rejt magában. A leaszfaltozott 300 km-nyi kerékpáros útvonalakon a középkori templomkultúrát is meg lehet ismerni a feledhetetlen természeti csodák mellett. Ennek egy 50 km-es szelete a Beregi kör – részletezte Filep Sándor, és megjegyezte: Vásárosnamény térségére büszke lehet az egész vármegye, hiszen 2022-ben hungarikum lett a beregi keresztszemes, a Felső-Tisza-vidék egyik kiemelkedő hímzése, tavaly pedig az Év fasora kitüntető címet a vitkai platánfasor nyerte el. A térség szerves és méltó része ezáltal a vármegyei örökségnek, és így az új honlapnak is.