Krúdy Art Mozi

15.40: Bogyó és Babóca 6. - Csengettyűk, magyar animációs film

A korábbi Bogyó és Babóca mozifilmekhez hasonlóan ezúttal is Bartos Erika 13 rövid meséjét fűztük össze. A történetekre legjellemzőbb, vissza-visszatérő motívum az empátia, az odafigyelés, a folyamatos törekvés a mások kívánságainak, vágyainak teljesítésére. A magyarországi gyerekközönség körében jól ismert, több mint 100 karakter mellett ezúttal is feltűnnek új szereplők: a Rézbogár, aki a harangok és csengők mestere, Borz Ottó, aki egy piros frizbit ajándékoz barátjának, Mókus Regőnek, valamint az Ezerlábú, akit távoli rokona, a Százlábú meghív magához almaszüretre.

A mesék nélkülöznek minden öncélú erőszakot, szándékuk szerint „szépre-jóra” tanítanak, a legkisebbek számára is jól követhetőek, jól befogadhatóak.

17 óra: Lefkovicsék gyászolnak, magyar vígjáték

Lefkovics Tamás, a nagyszívű, de konok bokszedző (Bezerédi Zoltán) viszonya annyira megromlott a fiával, Ivánnal (Szabó Kimmel Tamás), hogy évek óta nem beszélnek egymással. Iván Izraelbe menekült az apjával való konfliktus elől, ortodox zsidóként ott él és alapított családot, Budapestről csak az édesanyjával (Máhr Ágnes) tartja a kapcsolatot. Az anyuka váratlan halálakor Iván a hatéves kisfiával (Leo Gagel) hazatér, hogy a zsidó hagyományoknak megfelelően egyhetes gyászt, shivát üljenek a szülői házban. A két férfin keresztül két világ feszül egymásnak, aminek a tétje a család egyesülése.

18.40: Hogyan szexeljünk, feliratos görög-angol dráma

Molly Manning Walker rögtön első filmjével a 76. Cannes-i Filmfesztivál Un Certain Regard szekciójának fődíját nyerte el, teljesen megérdemelten: a How to Have Sex az első perctől fogva olyan hatalmas energiával dübörög, akár egy felpörgött tinédzser.

Az alkotás autentikusan mutatja be a fiatalok fesztelen, már-már szabályok nélküli életét, míg a csillogó felszín alatt a Z generáció érzelmi és szexuális kiszolgáltatottságának legmélyére ás. A három legjobb barátnő, Tara, Skye és Em a gimi utáni nyáron egy görög tengerparti városban, a fiatalokkal teli Maliában veti bele magát az éjszakai életbe. A trió életük legjobb és legintenzívebb nyarában reménykedik, de nem mérik fel a döntéseik súlyát.

20.25: Palace Hotel, olasz-svájci-lengyel-francia filmdráma

A hófödte svájci hegycsúcsok közt található pompás kastély, a Palace Hotel mesebeli hangulatát számtalan gazdag és elkényeztetett vendég élvezi. A 2000. év előestéjén a világ minden tájáról érkeznek ide a vendégek. Azért jöttek, hogy megünnepeljék a közelgő, egyszeri és megismételhetetlen eseményt, és a pincérek, hordárok, szakácsok és recepciósok serege felsorakozik, hogy minden bizarr igényüket kielégítse.

Érkezésük előtt Hansueli, a szálloda elhivatott igazgatója ellenőrzi a személyzetet, és hangsúlyozza, hogy bár az új évezred hajnalán járunk, nem lesz világvége. A vendégek szeszélyei és különcségei miatt azonban kitör a csata, és a különböző történetek abszurd és provokatív fekete komédiává állnak össze. 1999 szilveszterét írjuk: nem csupán egy évszázad, hanem egy ellentmondásos évezred vége közeleg, és Palace Hotel lakóinak felett ott lebeg a Y2K-probléma fenyegető réme is…