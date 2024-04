Nyárias melegben rendezték meg a régiségvásárt Miskolc belvárosában. A forgalom is ennek megfelelő volt, bár vasárnap reggel kicsit nehezebben indult be, de 11 órakor már maxon pörgött a zsibvásár. Szokás szerint a régiségek mellett a termelői finomságok is várták a vásárlókat.

Törzsközönség

A törzsközönség, az ismerős arcok mellett gyakran lehet találkozni messzebbről, akár külföldről érkezett árusokkal, vásárlókkal. Mellettük üde színfolt a zenés, dalos produkcióikat kínálók közreműködése. A motorosok felvonulása is a hangulat emelését hivatott szolgálni.

Péter egészen Vásárosnaményból érkezett, és egy különleges lovas motívumokkal ellátott, bőrrel keretezett tükröt szorongatott a hóna alatt.

– Nem az enyém, a bátyám vette, lovaglással foglalkozunk, azért tetszett meg – tájékoztatott a vásárlás körülményeiről. Nagyon belendültek, a tükör mellett még jó pár „kincset” rejtett bevásárlószatyruk.

Kedvenc területünk a nyugdíjasok részére fenntartott Déryné utca, szinte mindig lehet valami különlegességet találni. Régen gondolkodunk madárkalitka vásárlásán, és most úgy tűnt, kedvez a szerencse, itt láttunk egy megfelelőt, ám sajnos – barátságos 2000 forintos áron – már elkelt. Igaz, még otthagyta az új tulajdonos, „iszik egyet az üzletre” felkiáltással. Próbáltunk rálicitálni a cuccra, de nem jártunk szerencsével. Reméljük, végül gazdára lelt.

A vásár hivatalos becsüsével, Tóth-Szabó Istvánnal nehezen tudtunk szóba elegyedni, „kézről kézre” adták a vásárlók. Azért volt „becsülnivaló” is, egy idős hölgy remek lámpáját kínálta eladásra, és mint kiderült, jól saccolta meg a 30 ezer forint körüli árat, a becsüs szerint reális az esély az értékesítésre.

Nyíregyházáról is érkeztek vásárlók, Szabolcs-Szatmár-Beregből egyébként is sok szoktak felbukkanni a Miskolci Régiségvásáron. A szokásos vásári portékák mellett megfigyelhető volt – vélhetően a növekvő érdeklődés miatt – a régebbi Lego-termékek egyre szélesebb kínálata. A több száz mütyür türelmesen várta új gazdáját, akik nemegyszer jó félórás válogatás után leltek számukra megfelelő darabra.