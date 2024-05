Rendhagyó énekó­rákat szervezett a nyíregyházi székhelyű Zeneoktatásért Közhasznú Alapítvány a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Program Kollégium támogatásával a napokban több általános iskolában, így például Gégényben és Tokajban is.

Változatos hangulatok, stílusok

Az Utazás a magyar népzene és népi hangszerek világába címmel megtartott foglalkozások remek alkalmat teremtettek arra, hogy a fiatalok bepillanthassanak a magyar népzene gazdag világába és a népi hangszerek sokszínűségébe. A rendhagyó énekórák célja, hogy felkeltsék a diákok érdeklődését a kulturális örökségek iránt.

Mint M. Nagy Andrea, az alapítvány kuratóriumának elnöke szerkesztőségünknek elmondta, a program során bemutatják néhány népzenei dialektusterület zenei sajátosságait, hogy érzékeltessék, mennyire változatosak az egyes vidékek hangulatai, stílusai.

– Fontosnak tartjuk a közös éneklést, ezért a zenészek – dr. Dragony Gábor, Bakos Dániel, Gyurkó Ádám – olyan népdalokat is játszanak, amelyeket már ismerhetnek a diákok az ének-zene tankönyveikből, így erősítjük az együtt muzsikálás örömét.

Sok hangszert mutatnak be

– Igyekszünk minél több hangszert is bemutatni a rendezvényeken. A hagyományos magyar paraszti banda hangszerei (hegedű, brácsa, nagybőgő) mellett helyet kap a citera, a harmonika, a tölcséres hegedű és az ütőgardon is. A foglalkozásokon egy önként jelentkező diákot is bevonunk a műsorba, ütőgardont adunk a kezébe, hogy ezzel is érzékeltethessük: aki elszánt, annak nem lehetetlen megtanulnia zenélni, hiszen együtt fog muzsikálni a zenészekkel mindössze fél perces gyakorlás után. Az előadások végén a tanulók közelről is megtekinthetik a hangszereket, kézbe is vehetik, sőt ki is próbálhatják azokat – tette hozzá a Zeneoktatásért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Ismerkedés a hangszerekkel

Fotó: Alapítvány