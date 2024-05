Az elmúlt időszakban megnövekedett a kerékpáros-balesetek, valamint gyalogosgázolások száma vármegyénkben, valamint Nyíregyházán is. Ennek okairól beszélgettünk egy szakemberrel. A mai podcastvendégünk Hagymási Sándor. Az Educar autósiskola oktatója arra is kitér majd, hogy mikor van elsőbbsége a gyalogosoknak, és hogy mikor kell leszállnunk a kerékpárról, ha közlekedünk. Mindezek mellett a mai podcastvendégünk kitér majd arra is, hogy Nyíregyházán nincs olyan lámpával felszerelt útkereszteződés, ahol meg lehetne fordulni a közlekedés szabályai szerint.