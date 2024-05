– Talán mindenféle szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy ez egy Európában is egyedülálló attrakció: megpróbáltuk Nyíregyházára hozni a Déli- és az Északi-sark élővilágát. Nem voltunk könnyű helyzetben, szerettünk volna mindenféle állatot beszerezni, ezért kiterjesztettük a hideg égövek világára is a bemutató, így a jeges tájak mellett megjelenik Alaszka és Szibéria vadvilága is – mondta el podcast-vendégünkként Gajdos László. A Nyíregyházi Állatpark igazgatója kifejtette: a Jégvilág fő eleme a jegesmedvék háza. A nagy, belső kifutót úgy alakították ki, hogy nyáron be tudják húzni a tetejét, így hűtött élőhelyet tudnak biztosítani a jegesmedvéknek. A fehér ragadozóknak építettek egy kisebb és egy kifejezetten nagy belső teret is.