– Már édesanyám is a kertvárosi iskolában tanított, imádtam nézni, ahogy dolgozatokat javított, s óvodásként magam köré gyűjtöttem a gyerekeket és tanítottam őket – mesélte Horváthné Reményi Lívia, milyen hamar eldőlt, csak a pedagóguspályát választhatja. Harminckét éve tanít, visszatért egykori általános iskolájába, s ma is ugyanazzal a lelkesedéssel, elhivatottsággal és szeretettel oktatja, neveli, tanítja elsős és másodikos diákjait, mint tette azt pályája indulásakor, de ma már igazgató-helyettesi feladatokat is ellátja, mesterpedagógus szaktanácsadóként a vármegye sok iskolájába eljut, szakmai tanácsaival, ötleteivel segíti, támogatja a munkájukat.

Szeretve tanít

– A tanítónénik munkája a legnehezebb és egyben a leggyönyörűbb is. A frissen végzett pedagógusoknak mindig azt szoktuk mondani, annyi szeretet kapnak a gyerekektől, ami egy egész életre kihat – fogalmazta meg hivatásuk szépségét, s mint mondta: pedagóguspályájának elismerése, megpecsételése az Oktató-Nevelő Munkáért Vietórisz József-díj, amit csütörtökön vehetett át. Az ezer szállal a Kertvároshoz kötőtő pedagógus büszke arra, hogy folyamatosan nő a tanulói létszámuk, jelenleg 600 diákjuk van, valamint annak is, hogy sok fiatal pedagógus választja ezt a pályát és az ő iskolájukat.

A titokra rákérdezve azt mondja, ez a tantestület munkájának az elismerése is, arra pedig nagy hangsúlyt helyeznek, hogy a szülőkkel jó kapcsolatuk legyen, és az igényeikhez igazodva alakítják az iskola profilját. Kérésük volt, hogy a nyelvet és az informatikát fejlesszék, mert ez a húzóerő a jövőre nézve.

– Tőlünk a gyerekek úgy mennek ki, hogy középfokú angol nyelvvizsgájuk van. Ezt ingyen biztosítjuk számukra – tette hozzá a kitüntetett pedagógus, aki szeretve tanít.

A legnemesebb hivatás

– Ez a nap az önök elismeréséről, köszöntéséről szól, önökről, akik szível-lélekkel, elhivatottsággal dolgoznak a jelenben a jövőért, a gyermekeink oktatásáért, neveléséért – fogalmazott pedagógusnapi ünnepi köszöntőjében dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere kifejtette, a pedagógusok a legnehezebb, legszebb és legnemesebb hivatást választották, amiről csak elismeréssel lehet szólni.

– A mai világban, amikor minden változik – a tárgyi eszközök, a feltételek, a tananyagok és az elvárások – egyre inkább felértékelődik a pedagógusok munkája, hiszen nemcsak a tudást kell átadni a diákoknak, hanem sokszor iránymutatást, támogatást annak érdekében, hogy a gyermekek megfelelő értékrenddel és tudással megtalálják a saját hivatásukat, amiben sikeres és boldog felnőtté válhatnak – mutatott rá az óvónők, tanárok, oktatók munkájának fontosságára a városvezető. Mint mondta: öröm és büszkeség, hogy ilyen pedagógusok vannak Nyíregyházán, a köszönet mindenkinek jár.

A megyeszékhely vezetése pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy az oktatási és nevelési intézményekben a munkakörülményeket, a tanítás lehetőségeket minden módon segítsék, támogassák, így mostanában megtörtént 9 iskola kisebb-nagyobb felújítása, 3 kollégium korszerűsítése. A tornaterem felújítási program 16 intézményt érintett, valamint elkészült 14 szabadtéri pálya és 6 szupermenza is – hangzott el az ünnepségen.