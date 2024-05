– A gazdaság fejlesztése sem működhet munkaerő nélkül, ezért az a feladatunk, hogy a magyar munkaerőpiacot és a fiatalokat erősítsük – tette hozzá.

Dr. Simon Miklós arról számolt be, a Buda Nagy Antal Technikum nem csupán egy nagy múltú intézmény, hanem a színvonalas oktatásnak köszönhetően folyamatosan emelkedik a tanulói létszáma is.

Szükség van a fejlesztésre

– A szakképzés teljes kapacitással működik az intézményben, gyakran küzdenek tanteremhiánnyal, ráadásul az iskolának saját kollégiuma sincs. Ez utóbbira is különösen nagy szükség van, és nagyon örülünk annak, hogy öt új tanteremmel és egy kollégiumi épülettel gazdagodhat a Budai – tudatta az országgyűlési képviselő.

Dr. Hankó Balázs államtitkár szerint a 21. századi szakképzés épül most hazánkban. – Nem csupán a jelent, a jövőt is formálni szeretnénk. Ezért egy átfogó fejlesztési csomag részeként szerte az országban megújulnak a szakképző intézmények, s erre 96 milliárd forintot fordítunk. E forráskeret 8 százaléka érkezik a Mátészalkai Szakképzési Centrumhoz, ezzel is segítve a magyar fiatalokat a sikerhez vezető úton. Büszkék lehetünk a hazai szakképzésre, hiszen az Európa-bajnokságon a második helyet értük el, csak Svájc előzött meg bennünket – tudtuk meg az államtitkártól, aki arra is kitért, a jövőbeni célok között szerepel, hogy aranyra váltsák a megszerzett ezüstérmet.

– A szakképzés rendkívül vonzó a fiatalok körében, az általános iskola után ugyanis tízből hatan ezt a képzési formát választják, ez a szakképzési rendszer sikere, amit nem csupán megőrizni, hanem fokozni is szeretnénk – hívta fel a figyelmet dr. Hankó Gergely.