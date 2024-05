Az idei küldöttközgyűlését a közelmúltban rendezte meg Nyíregyházán a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége. A tanácskozás résztvevőinek munkájáról Fesztóry Sándorral, a szövetség ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.

Közgyűlés és konzultáció

– Minden évben megrendezzük a küldöttközgyűlésünket, azonban az utóbbi években kiegészítjük egyéb programokkal is. Régebben ugyanis különböző konzultációkat is szerveztünk még különböző témákban a tagegyesületeinknek, mostanában a közgyűlést és a konzultációt egyben tartjuk meg. Ennek fő célja a praktikusság, hiszen így nem kell annyit utazgatniuk a tagegyesületek képviselőinek, illetve a küldötteinknek – magyarázta Fesztóry Sándor.

– A küldöttközgyűlést Virág Imre elnök nyitotta meg. Civil szervezetként úgy épülünk fel, hogy van egy elnökünk, illetve egy elnökségünk, én pedig ügyvezető igazgatóként A munka törvénykönyve alapján főállású alkalmazott vagyok. A lényeg, hogy civil szervezetként működünk, és civil szervezetként a civil törvény által előírt szabályokat kell követnünk. Ilyen kötelezettségünk az is, hogy minden évben el kell fogadnunk az éves beszámolót, a mérleget, s el kell fogadnunk a következő évi költségvetést is. Mindehhez hozzátartozik a felügyelőbizottság éves jelentése az elvégzett ellenőrzésekről, valamint ismertetjük a könyvvizsgálói jelentést is.

Előre kell gondolkodni

– A rendezvény második részében tartottuk meg a már említett konzultációt, amikor meghívott szakemberek tartanak előadásokat időszerű kérdésekről, illetve a legfontosabb változásokról. A mostani közgyűlésünkön a gazdasági ismeretekről tartott előadást Kovács László könyvelő, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányságot Kurdics Zoltán képviselte. A vármegyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának halgazdálkodási szakelőadója, halgazdálkodási felügyelője, Frank Zoltán is fontos információkat osztott meg a résztvevőkkel. Hadd említsem meg, hogy május 15-én lesz egy olyan szakmai programunk, amit halőri továbbképzésnek nevezünk, és ezen a képzésen a jogszabályi előírások szerint részt vesznek a rendészeti személyek és a főállású halőrök.

– Az elmúlt évi munkát én értékeltem. Nem könnyű a beszámolóban összesűríteni mindazt, ami a tavalyi évben történt. Beszéltem többek között arról, mit dolgoztunk egész évben, mire költöttük a horgászok pénzét, mennyi mázsa halat telepítettünk, hány embert jelentettünk fel valamilyen jogsértés miatt, vagy éppen hányat értünk tetten bűnelkövetéskor – folytatta az ügyvezető igazgató.

– Azt szokták mondani, hogy minden változik, csak a változás állandó. Azt gondolom, hogy az én szakmámban, de ez minden más szakmában is igaz, az lehet sikeres, vagy az tudja jól végezni a dolgát, aki egy picit előre gondolkozik. A Magyar Országos Horgász Szövetség részéről megfigyelhető már jó néhány éve ez az előre gondolkodás. Itt elsősorban arra kell gondolni, hogy a teljes körű digitalizáció nemsokára életbe fog lépni.

Felhasználják a technikát

– Talán ez a legnagyobb lépés, amiről szó van. Ennek az előkészítése már jó pár éve tart, kezdődött a Horinfo programmal, majd a horgászkártyával. Ezek tudatos lépések voltak. Remélhetőleg jövőre már sikerül odáig eljutni, hogy amellett, hogy egyszerűsödött az okmányrendszer, egy mobiltelefonnal ki lehet majd menni horgászni, mert fogási naplót se kell már magunkkal vinnünk, mivel az elektronikus fogási napló rendelkezésünkre fog állni. A halőrök sem úgy dolgoznak már, mint korábban. Vitte magával a kockás füzetet meg egy ceruzát, aztán írta, amit írni kellett.

– Jelenleg a technika olyan fejlettségen áll, hogy a halőr is például mobiltelefonnal egy mobilalkalmazás segítségével tudja ellenőrizni a horgászt. A horgászkártyát leolvasva meg tudja mondani, hogy a horgásznak van érvényes engedélye, vagy nincs engedélye, jogosan tartózkodik-e egy adott vízterületen, vagy nem. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy léptékben fejlődtünk ezen a területen is.

Félkarú óriások lennének

– Vannak még persze rövid és hosszú távú céljaink. Konkrétumokat most nem nagyon szeretnék elárulni, mivel ezek még folyamatban vannak. A modernizálással nagyon sok visszaélést meg lehet előzni, és nagyon sok problémát meg el is lehet kerülni.

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság miről számolt be a közgyűlésen? – kérdeztük Fesztóry Sándortól.

– A tiszai vízi rendőrök álláspontja szerint félkarú óriások lennének nélkülünk, ha szabad ezt így kicsit viccesen kifejezni. A mi halőri létszámunk ugyanis jelenleg nagyobb, mint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vármegyénkre eső létszáma. Ezért vállvetve dolgozunk együtt, sok közös szolgálatot adunk.

Közös szolgálat a rendőrséggel

– Egy halőr nem halőr, nálunk párban dolgoznak a halőrök. Ritka az, amikor valaki egyedül megy dolgozni. Amikor a halőrök szabadságon vannak, vagy esetleg betegek, akkor közös szolgálatot adunk a rendőr kollégákkal. Sok horgász az igazoltatáskor nem hajlandó együttműködni a rendőrökkel. Vagy hamis adatokat akarnak bediktálni, mert azt mondják, hogy nincs náluk személyi igazolvány, vagy amikor meglátják a halőröket, elmenekülnek.

– A Tiszai Vízirendészet mellett a rendőrségnek is sokat köszönhetünk, mert az elkövetők kilétének felderítésébe a rendőrséget is bevonjuk, hiszen az orvhalászat jelenleg bűncselekmény a Btk. szerint. Aki nem rendelkezik jogosultsággal, és tetten érjük, akkor vagy rendőrt hívunk, vagy ha minden körülményt és adatot sikerül tisztázni, akkor mi tesszük meg bűncselekmény alapos gyanújával a feljelentést.