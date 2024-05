Közös kiállítás köti össze a két nemzeti kegyhelyet, Máriapócsot és Csíksomlyót. E közös tárlat fontosságáról tartott sajtótájékoztatót a Hierotheosz Egyesület, az Ung-Tisza-Szamos-Túr Határmenti Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület és a Hajdúdorogi Görögkatolikus Mertopólia szerda délelőtt a máriapócsi Zarándokházban. Kiss András, a Hierotheosz Egyesület főtitkára, dr. Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke, Nacsa Lőrinc, a vallásturizmusért felelős miniszteri biztos, országgyűlési képviselő, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, László András Európai Parlamenti képviselő-jelölt és Papp Bertalan , Máriapócs polgármestere elmondta: a kiállítások lényege, hogy közelebb hozza az embereket a keresztény értékekhez és egymáshoz.

A keresztény értékek megőrzése fontos feladat hazánkban.

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Archív fotó: Sipeki Péter

Meg kell tartani az értékeket

– Csíksomlyó és Máriapócs több mint két éve testvértelepülések, valamint a hungarikumok gyűjteményének is a tagjai. A keresztény értékek fenntartása miatt online és kültéri kiállítások is nyílnak majd, amiket nyáron és ősszel mutatnak be – számolt be a sajtótájékoztató lényegéről Kiss András, aki szerint a vallási turizmust életben kell tartani.

A Hierotheosz Egyesület főtitkára még azt is kiemelte: a két település jó kapcsolatára az is bizonyíték, hogy a köztük húzódó utak folyamatosan felújítás alatt vannak.

A keresztény értékeket bemutató kiállításokról és a két kegyhelyről dr. Seszták István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke is beszélt. – Az ilyen kiállítások segítik az emberekben megerősíteni azt az érzést, hogy szükségük van Istenre – ismertette a főhelynök, aki szerint fontos, hogy mindenki találjon egy olyan értéket, támaszt, amely segíthet a mai világban.

A kegyhelyekhez kötődő kiállítások legfőbb céljait mutatták be

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: archív, Sipeki Péter

Visszatérni a keresztény gyökerekhez

– Magyarország kormánya kiemelten támogatja a vallás turizmust. A kapcsolat, ami a két település között létrejött, az egész magyarság ügyét képviseli – ezt már Nacsa Lőrinc mondta, s hangsúlyozta: úgy adhatjuk tovább a szellemi értékeket, ha azokat először megőrizzük. A miniszteri biztos még azt is hozzátette: a kiállításoknak az is céljuk, hogy megmutassák, milyen fontosak azok a közösségek, amelyek kialakulhatnak a kegyhelyeken.

László András Európai Parlamenti képviselő-jelölt úgy gondolja, több ilyen jellegű kiállításra lesz majd szükség hazánkban, és reméli: további hasonló kapcsolatok alakulnak majd ki a különböző települések között, s hogy Európa visszatér keresztény gyökereihez.

– Továbbra is támogatjuk majd Máriapócs és Csíksomlyó kegyhelyeinek infrastrukturális fejlődését. A nemrég épült kerékpárúthálózat és útfelújítások is azt a célt szolgálták, hogy Máriapócs könnyebben megközelíthető legyen a zarándokok és a szomszédos településeken élők számára – egészítette ki a többiek gondolatait dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő is.

Papp Bertalan, Máriapócs polgármestere zárásként még elárulta: nagyon jó településükön az együttműködés a történelmi egyházak között, ami szintén elősegítette a kiállítások megvalósulását.