Sikerek, eredmények

Elmondta gondolatait dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő is. Utalt arra, hogy az utóbbi évek Geszteréd fejlődéséről szóltak. Megújultak a középületek és az utak, elkészült a híres geszterédi aranyszablya rekonstrukciója, s megszépültek a templomok is az általános iskola épületével együtt. Elkészült a szennyvízhálózat-tervezete, ami már előre vetíti az újabb feladatokat. A honatya összegzést is adott a választókerületéről:

– A választókerületemben 17 külterületi út 47 kilométer hosszúságban újult meg 3,5 milliárd forint értékben, s ezek az utak minden polgárt szolgálnak. A választókerületem az elmúlt években a 4 ezer pályázatnak köszönhetően 50 milliárd forinttal lett gazdagabb, s a lehetőségekkel éltek önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek is. Geszteréd 207 programjára 3 milliárd forint támogatás érkezett.

Előre gondolkodnak

Diplomáciai munkája miatt Bacskai József ungvári főkonzul nem tudott részt venni az eseményen, levélben gratulált az önkormányzatnak és a lakosságnak az újabb eredményhez, az újabb fejlesztéshez.

A külterületi úttal kapcsolatos avatóbeszédet dr. Nagy István agrárminiszter mondta. Először is gratulált a fiatal táncosoknak és felkészítőiknek, s ezzel kapcsolatban utalt arra, hogy a kultúra szó a latin földművelésből származik. A továbbiakban kiemelte, hogy példaértékű az a tudatos építkezés, az a tudatos fejlesztés, ami Geszterédre jellemző. Mindig vannak tervek, ötletek, előre gondolkodik a település vezetősége.

– A magyar kormány számára fontos a vidék, hiszen a vidék életminőséget jelent, a vidék a nemzet megmaradását szolgálja, a vidékben ott rejtőzik a megtartó erő – fogalmazott az agrárminiszter. – A vidék ragaszkodik a hagyományokhoz, a gyökerekhez. A földművelésnek minőségi élelmiszereket, minőségi életet, fenntartható erőforrásokat köszönhetünk.

Biztonságot is jelentenek

A tárca vezetője kitért arra is, hogy a vidékfejlesztés érdekében két, 2016-2017-ben és 2021-ben megjelent pályázati felhívás során összesen 170 milliárd forint támogatást nyertek el a pályázók önkormányzati tulajdonú földutak rendbetételére, kiszélesítésére, szilárd útburkolat kialakítására, illetve közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztésekre vagy az útkarbantartást biztosító munkagépek beszerzésére. Mindezek a beruházások hozzájárultak a vidéki térségek fejlődéséhez, az ott élő emberek életminőségének javításához is. Dr. Nagy István megjegyezte azt is, hogy a külterületi közutak fejlesztését célzó új felhívás várhatóan ősszel fog megjelenni.

A beszéde végén visszatért az út metaforájához az agrárminiszter:

– Menjünk tovább azon az úton, amelyen elindultunk. Minden út végén jobb lehetőségek várnak ránk. Az új utak biztonságot is jelentenek, s mint ahogy most engem, haza is vezetnek – jelentette ki a miniszter.

Ezt követően a résztvevők lovas kocsikra szálltak, a Kállói úton lévő települési tábláig utaztak, ahol a meghívott vendégek átvágták a nemzeti színű szalagot, az egyházak képviselői pedig megáldották az utat.