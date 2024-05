– A jelentkezéskor az fordult meg a fejemben, hogy ez nekem való, én erre alkalmas vagyok. Tudnám viselni az ezzel járó terheket és jól képviselni az országot. A fő motivációt mégis az adta, hogy utálnám magam, ha ezt nem teszem meg – vallott arról a HUNOR programban kiválasztott űrhajósjelölt, miért vágott bele az ismeretlenbe. – Egy ilyen lépést kihagyni, legyen bármi is a következménye, nem szabad. S mindegy, hogy hány fordulóig jutsz, az a hiba, ha meg sem próbálod – összegezte az inspirációit Tibor, a kiképzésről pedig megtudtuk: a Hunor egy tudományos program, a másfél évig tartó kiképzés alatt nem elég a hibátlan fizikumig eljutni, rengeteg műszaki és tudományos kompetenciát is el kell sajátítaniuk. A kiképzés alatt minden lehetséges és lehetetlen, azaz a legváratlanabb helyzetre is felkészítik a jelölteket, hiszen meg kell őrizniük a cselekvőképességüket, kontrollálniuk kell a tetteiket – ez pedig csak úgy lehetséges, ha nagyon precízen, pontosan összeállított és felépített programot hajtanak végre, Tibor pedig mindent a nagy álom valóra váltására tett fel.