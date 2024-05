Verőfényes napsütés várt az elmúlt szombaton azokra a indulókra, akik részt vettek a Leveleki-víztározónál a Fox Rage – Maritime Csónakos Páros Pergető Versenyen. A horgászok reggel 7 órakor szálltak a csónakjukkal vízre, s 17.30-ig fáradhatatlanul dobták-húzták a csalit annak reményében, hogy rárabolnak a ragadozók.

A versenykiírás szerint minden rablóhalat figyelembe vettek a szervezők az összesítéskor. A szabályzat szerint azok a versenyzők jártak a legjobban, akik ha megfogtak egy fajból három példányt, megpróbáltak újabb fajból fogni szintén három darabot. Mindezek mellett a centiméterek is pontokat jelentettek.

Nem győzték a mérlegelést

A küzdelem végén Mikucza Zsolt tógazdát, a megmérettetés főszervezőjét kértük arra, hogy összegezze szerkesztőségünknek a viadalt.

– Már az első percekben megmutatkozott, hogy egy komoly napnak nézünk elébe. Kucsák Laci barátom, a Fox Rage képviselője több harcsára tippelt, de nem vált be a jóslata. Ezt valószínűleg arra alapozta, hogy a két héttel korábban megrendezett Hírös Yacht Harcsafogó Versenyen nagyon sok harcsát sikerült fogni, ám a mai versenyen a süllők voltak hatalmas fölényben. Az időjárással nem lehetett gondjuk a versenyzőknek, igaz, volt, hogy le kellett vetkőzniük, mert annyira tűzött a nap egy kis gyenge szél kíséretében. Alig kezdődött el a verseny, már 5-7 csapat jelezte, hogy mehetünk mérlegelni. Három mérőhajónk volt, de nem győztük a mérlegelést, annyira raboltak a műhalakra a süllők. Érdekes, az elmúlt két évben az időjárás vagy a vízállás miatt nemigen jelentkeztek a tó süllői olyan nagy darabszámban, mint a mai viadalon – mesélte a tógazda.

A rajt után nem sokkal már lehetett mérni a zsákmányt

Fotó: Leveleki Horgászparadicsom

– Meglepő az is, hogy a nagy csukáink a mai napon egyáltalán nem mutatkoztak, holott az előbb említett harcsafogó versenyen több csuka is horogra akadt, bár azok nem számítottak be abba a versenybe. A napijegyes és az éves bérlettel rendelkező horgászaink is folyamatosan fogják kishallal a csukákat, ezért nem is értem, hogy a pergető horgászok miért nem tudtak fogni egyet sem. A sügér megjelent a pályán, bár nagyon kis számban, pedig abból is jó állománya van a tónak. Most a balinok sem voltak kíváncsiak az előttük elhúzott csalikra. Két hete filmet forgattak a tóról, akkor nagyobb balinok is horogra akadtak.

Két órán keresztül fárasztottak

Egy helyszíni bejelentkezésekor tudósított egy olyan fárasztásról, ami már két órája tartott. Mi lett annak a sztorinak a vége? – kérdeztük Mikucza Zsolttól.

– Sajnos, elment a hal, de a horgászok különböző jelekből harcsára gyanakodtak. A versenyzők jól tudják, ha egy termetesebb hal akad ezekre a vékony és érzékeny pergetőbotokra, a fárasztás esetleg egy jó szórakozás lehet, de a halat megfogni már képtelenség, mert a vékony zsinórral esélye nincs a horgásznak arra, hogy teljesen kifárassza a halat. Elég, ha a harcsa a tömegével megindul és szakít. Most is ez történt kétórás fárasztás után, az előke kötésénél a zsinór elfáradt és elszakadt.

– Összességében azt mondhatom, az elkövetkező három évre megnyugodtam, hiszen a süllőink csak tudnak enni, s mindez egy jó előjel a júliusban nálunk rendezendő országos bajnokságra.

A Fox Rage támogató cég képviseletében részt vett Kucsák László is a rendezvényen, aki értékelte a viadalt szerkesztőségünknek a verseny lefújása után.

– Mikucza Zsolt meghívására már a sokadik versenyt sikerült itt megrendezni Leveleken. A versenyzők a nap folyamán pergetős módszerrel 140-150 halat fogtak, s ez szerintem kiemelkedő eredmény. Az időjárást tekinthetjük szuper ajándéknak a mai napra. Rengeteget küzdöttek a pecások, sok süllő akadt horogra. Nem volt semmiféle probléma, mindenki betartotta az előírásokat a nemzetközi versenyen, ugyanis szlovák versenyzők is részt vettek a viadalon.

– Érdekes volt kívülről nézni, hogyan taktikáztak a résztvevők, például amikor süllőzésről balinra akartak váltani. Valaki több órát eltöltött azzal, hogy sikerüljön bónuszhalat fognia, s ez végül sikerült neki, vagy nem. Úgy gondolom, mindenki jól érezte magát.

Sikerült fogni egy-egy termetesebb példányt is

Fotó: Leveleki Horgászparadicsom

Kell a szigorú előírás

Nem először van a Leveleki-víztározónál. Milyennek látja ezt a tavat? – kérdeztük Kucsák Lászlótól.

– Ezt egy unikális helynek tartom egyrészt a halállománya miatt, másrészt a csendje és a szépsége miatt. Kulturált és kényelmes környezet vár a horgászokra. A tógazda megőrizte azt az állapotot, amit a természet adott a tónak. Megőrizték a három szigetet, az ősnádast, a tó egyedülálló halállományát. Többször horgásztam már én is itt, vagyis ismerem az itteni gazdag halállományt. Példa értékű, ahogy a tógazda kezeli a tavat. Egyesek megkérdőjelezhetik a szabályok szigorúságát, de a jövőhöz vezető úthoz szigorú előírások is kellenek, ez mindnyájunk érdeke, nem szabad tehát elengedni a gyeplőt.

A mérés és a fotózás után irány vissza a tóba

Forrás: Fotó: Leveleki Horgászparadicsom

Két-három órás pihenés

Évről évre sokan jönnek el a pergető versenyre. Mi lehet a titka, hogy ilyen népszerű a pergetés? – kérdeztük a szakembertől.

– Véleményem szerint a pergetés régebben is népszerű volt. Talán a pergetésnek van egy olyan szellemisége, hogy nem kell hozzá többhetes tervezés, akár két-három órára is ki lehet szaladni egy vízparthoz, ki lehet ruccanni a természetbe. A pergetéshez elég néhány óra, hogy zavartalanul tudja az ember élvezni a pihenést, hogy elmenekülhessen a város zajától.

A támogató cég képviselőjeként megfigyelő volt a rendezvényen. Nem motoszkált belül a vágy, hogy de jó lenne pergetni? – hangzott el egy újabb kérdés.

– A horgászat iránti vágy töretlen gyermekkorom óta. Ha azonban van egy ilyen verseny, akkor támogatóként fő feladatom, hogy támogassam a pecásokat. Nekem most az jelenti az örömet, ha látom, hogy a versenyzők remekül érzik magukat, jó a hangulat, a résztvevők nevetnek, vidámak. Persze, hogy szeretnék pecázni, de most más feladatom van, pecázásra lesz még lehetőségem.