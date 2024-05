A középiskolások kapták a főszerepet Nyíregyházán a Bujtosi-tónál május 12-én, ugyanis a vármegyei horgászszövetség az idén is megrendezte a középiskolások horgászviadalát.

Négy feladat várt rájuk

Mint ismert, ez a megmérettetés több feladatból áll, s a részeredmények adják össze a végleges pontokat. Biri Imre, a vármegyei horgászszövetség elnökségi tagjának vezetésével kezdődött a fiatalok megmérettetése. Kitöltötték a tesztlapot, kötöttek horgot, majd a célba dobtak a versenyre benevezett középiskolások. Ezután következett a horgászverseny, amit bizony megnehezített a fel-feltámadó szél.

Egyik résztvevő sem ment haza üres kézzel, az első három helyezett pedig további jutalomként részt vehet majd a Mohosz 5 napos nyári horgászviadalán július 29. és augusztus 2. között. A szervezők több visszatérő fiatallal is találkoztak, de nagy örömükre új jelentkezőkkel is találkoztak, ami azt jelzi, hogy a fiatalok is szeretik a kihívásokat, a megmérettetéseket.

Az eredményhirdetés után a győztest, a rakamazi Dankó Bencét kérdeztük meg arról, honnan a horgászat iránti szeretete.

– Apró gyermek voltam még, amikor nagyapám megszerettette velem a horgászatot, a Nagy-Morotvára jártunk le pecázni. Kezdetben én is úszóztam, de most már jobban szeretem a feeder módszert. A középiskolások horgászviadalán most harmadik alkalommal vettem részt. Legelőször harmadik lettem, tavaly a negyedik helyet szereztem meg, most pedig sikerült az első helyen végeznem.

– A feladatokat aránylag jól és könnyen megoldottam, a horgászat során feeder módszerrel fogtam három pontyot, a legnagyobb 2,5 kilo­grammos volt, a másik kettő 1,8 kilogrammot nyomott a mérlegen. Csalinak csontit és pinkit használtam a kettőt kombózva – magyarázta Dankó Bence, aki tizedik osztályosként a gáz- és fűtőszerelő szakmát tanulja a Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskolában.

– Bár hamarosan itt a nyári szünidő, nem lesz sok időm horgászni, ugyanis vár reám a kötelező nyári gyakorlat, ami egy hónapon keresztül fog tartani. Persze, lesz szabadidőm is, olyankor megyek majd a vízpartra. Most az az álmom, hogy foghassak egy 10+-os amurt.

A testvére folytatja

Nagy meglepetésre a korábbi évekhez képest most több lány is indult a viadalon, közöttük a legjobb eredményt az ibrányi Kulcsár Laura érte el. Laura is visszatérő vendége a viadalnak, bár mint megtudtuk tőle, az életkora miatt utoljára versenyzett együtt a középiskolásokkal.

– Öt alkalommal vettem részt ezen a viadalon, most vagyok itt utoljára. Tavaly érettségiztem a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikumban, most a pénzügyi és számviteli ügyintéző szakmát tanulom. Számomra a horgászat a természetet jelenti. Kint vagyok a szabadban, élvezem a csendet, a nyugalmat, megfigyelhetem az állatokat és a növényeket. Otthon a Palocsára és az élő Tiszára járok horgászni, illetve olykor bejövünk Nyíregyházára is a Sóstóra.

– Bár én nem versenyzem többet a középiskolások között, de már itt van Lili húgom is, aki remélem, folytatja az általam megkezdett hagyományt. Bízom benne, jövőre jobban szerepel majd. Úgy gondolom, a mai versenyen főleg a rutin számított, mert a vizsgáim miatt nem volt sok időm a felkészülésre. Hogy a harmadik helyet sikerült megszereznem, az nagyrészt a rutinnak köszönhető. A szél a célba dobásnál nem zavart, de a horgászatot igencsak megnehezítette – tette hozzá Kulcsár Laura. MML