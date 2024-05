A június 9-ei választás tétje, hogy háborúba megy Európa vagy béke lesz. Kétségtelen, hogy egyetlen olyan vezető van, aki képes megvédeni Magyarország békéjét: Orbán Viktor miniszterelnök - jelentette ki Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója csütörtökön, Pócspetriben, a Büszkeségponton.

– A baloldali vezetők nem tudják és nem is akarják megvédeni az ország békéjét és biztonságát. A magyar baloldal azért háborúpárti, mert külföldről fizetik őket, és akik fizetik őket, mind háborúpártiak. Ami most Európában történik, az döbbenetes: nem pusztán háborús, hanem világháborús és atomháborús készülődést lehet tapasztalni. A helyzet súlyosságát érzékelteti az, hogy a németek már kötelező sorozást akarnak. Például Manfred Weber néppárti vezető világosan elmondta, hogy európai szintű sorkatonaságot akar. Emmanuel Macron francia elnök szóvivője arról beszélt, hogy NATO-csapatokat kell küldeni Ukrajnába. Az orosz-ukrán háború több mint két éves kitörése óta napról napra romlott a helyzet. Csak a magyar emberek támogatásával tudjuk a békepárti pozícióinkat megőrizni és az ország békéjét megvédeni. A háborúban mindent elveszíthetünk, ezért abból ki kell maradni. Ahhoz, hogy bármilyen változás történjen, két feltételnek kell teljesülnie: az európai uniós választáson Magyarországról és a többi országból is minél több békepárti politikus kerüljön Brüsszelbe, illetve az amerikai választásokon Donald Trump nyerjen, ugyanis ő képes arra, hogy békét teremtsen.