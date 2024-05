– Dr. Adorján Gusztávnak szívügye volt a kórház, minden erejével azon dolgozott, hogy a betegek és a dolgozók érdekeit képviselje. A pandémia után sem lett könnyebb a világunk, de továbbra is a család az egyik legfontosabb érték, ezért a jövőben is azon dolgozunk, hogy minél több támogatást kaphassanak a fiatalok és a családok. Mint édesanya mondhatom, hogy a születés csodájához e szakmai program is jelentősen hozzájárul – hangsúlyozta dr. Szabó Tünde.