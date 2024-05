A Nyíregyházához is kötődő Puskás-Dallos Péter közismert a természetvédelmi és a jótékonysági akcióiról, amikor csak teheti, megy fát ültetni, és segít a rászorulókon.

Mint az Instagram-oldalán beszámolt róla, az elmúlt héten pénteken a kárpátaljai Mezőkaszonyban járt, s nem érkezett üres kézzel: az ottani oktatási intézmény számára a Füri Zenetér színeiben több mint százezer forint értékben sportszereket (többek között kosárlabdát, focilabdát, szivacslabdát) vitt, valamint a Loupe Színház nézői által adományozott gyermekkönyvek is helyet kaptak a gépjárműben.

Szigorú ellenőrzés a határon

Puskás-Dallos Péternek társai is voltak az út során: magával vitte a Magyar Színészválogatottból Bordás Mihályt, hiszen focizás is volt az ottani fiatalokkal, az énekléskor Kovács Pál zenész kísérte gitárjával, és meghívta erre az utazásra a nyíregyházi származású Magyar Sára fotóst is.

Mint a népszerű énekes, médiaszemélyiség és vegán aktivista a közösségi oldalán megírta, bizony benne volt a félsz, amikor a vármegyénkben található Barabás–Mezőkaszony magyar–ukrán határátkelő-állomáson negyedjére ellenőrizték az ukránok az autóját, és szokatlan látvány volt a számára az is, hogy a határt átlépve beljebb nem látott sehol férfiakat.

,,...viszont ahogy megérkeztünk, mindent felülírt az a szeretet és kedvesség, amit kaptunk az Arany János Líceum tanárnőitől és tanulóitól. Köszönjük nektek a közös zenélést, a sportolást és a vacsorát.

Ugyan csak négyen voltunk a helyszínen, de ez nem jöhetett volna létre az 11teamsport dolgozói, a ­Loupe Színház alkotói és nézői és a Színészválogatott csapattagjainak támogatása nélkül. Számomra nagyon megható, hogy ennyien segítik már a missziónkat, hogy a Füri Zenetér minél több gyermek számára eljuttathassa a sport és a kultúra örömét.

Talán mindennél fontosabb most, hogy a háború árnyékában segítsük a kárpátaljai magyarokat, hogy ilyen aprónak tűnő gesztusokkal is jelezzük, hogy mi a határok ellenére is egy család vagyunk” – írta Puskás-Dallos Péter az Instagram-oldalán.

Vegán étrenddel várták

Mint szerkesztőségünk meg­­tudta, a gitárnak fontos szerep jutott az út során is. Nemcsak a mezőkaszonyi ­iskolában csendültek fel rajta ugyanis szép dallamok, de az odavezető úton a határ ukrán oldalán is játszania kellett ­Kovács Pálnak a hangszerén. A sok ajándék miatt ugyanis az autóban az ölében tartotta a hangszert, így az óhatatlanul is szemet szúrt a zenét szerető ukrán határrendésznek.

A beszámolóhoz tartozik még a mezőkaszonyi pedagógusok kedvessége mellett a nagy fokú figyelmességük is, ugyanis ismerve Puskás-Dallos Péter étkezési szokásait, őt külön vegán étrenddel várták.