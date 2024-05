Ballagáskor minden étterem hatalmas forgalmat bonyolít le, ahogy a ballagó diákok az érettségi vizsgákra, úgy a vendéglátó egységek is komolyan készülnek erre az időszakra. A lapunk által megkérdezett vendéglátósok, a kocsordi Kraszna Vigadó Étterem és Rendezvényterem, a nyíregyházi Stella Rose Étterem és Panzió és a napkori Napkelte Étterem és Panzió vezetői is ezt erősítették meg. Mindhárom üzletvezető elmondta, a szokottnál sokkal több vendég érkezik hozzájuk.

– Ebben a három napban dolgozni fog mindenki, aki él és mozog. Hét szakáccsal, nyolc-tíz pincérrel és ugyanennyi konyhai kisegítővel megyünk majd – mondta Ilosvai Csaba, a Napkelte Étterem és Panzió üzletvezetője. – Tele lesz a nagytermünk és a különtermünk is – mondta Braun Viktor, a Stella Rose tulajdonosa.

A nyíregyházi Stella Rose Étterem és Panzió tulajdonosa szerint érezhetően megélénkül a ballagási időszakban a forgalmuk az év más szakához képest. Mint az Braun Viktortól megtudtuk, már az elmúlt hét vége óta érkeznek hozzájuk az ünneplő családok, de a legtöbb asztalfoglalásuk a mostani hétvégére van.

Fogynak a sültes tálak

– A legtöbben az éttermünkben ünnepelnek, de vannak, akik előre rendeltek vagy rendelnek tőlünk és elviszik haza az ételt. Tele lesz vendégekkel a nagytermünk és a különtermünk is, egy csoport átlagosan húsz főből áll majd az előzetes foglalások alapján. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy ilyenkor leginkább a különféle sültes tálaink fogynak, ezek mellé általában valamilyen salátát kérnek a vendégek, az alkoholfogyasztás az elmúlt években már nem igazán jellemző. Megengedjük, hogy tortát hozzanak be a családok, ahogy a virágok számára ilyenkor plusz vázákkal készülünk – fogalmazott a Stella Rose Étterem és Panzió tulajdonosa. Braun Viktor hozzátette, a szokottnál nagyobb rohamot a műszakos szakács megoldja majd, de beugrós pincérünk lesz.

Aki él és mozog

A napkori Napkelte Étterem és Panzió is felkészült a nagyobb forgalomra. Ilosvai Csaba üzletvezető lapunknak elárulta, két helyszínen is várják a vendégeket, a 41-es főút mellett található éttermük mellett megnyitják a Kerekerdő Turisztikai Központ nagytermét is az ünneplő családok előtt.

– Péntektől vasárnapig már vannak foglalásaink, a péntekünk már abszolút tele van – mondta csütörtökön délelőtt az üzletvezető. Kiemelte, a hét utolsó napja pedig az anyák napja miatt lesz „erősebb” a szokottnál. – Most dolgozni fog mindenki, aki él és mozog, behívunk mindenkit erre a három napra. Hét szakáccsal, nyolc-tíz pincérrel és ugyanennyi konyhai kisegítővel megyünk majd – mondta Ilosvai Csaba, aki hozzátette: mostanság, a ballagás időszak környékén legfeljebb húsz fős csoportok érkeznek hozzájuk, korábban nem voltak ritkák a 30-35 főből álló társaságok sem. Sőt, az igények is változtak, míg korábban levest, főételt és desszertet is ettek a vendégek, mára ez „leegyszerűsödött”, és leginkább a sültes tálak és a saláta fogy. Az üzletvezető azt tapasztalja, az alkoholra is jóval kevesebbet költenek az ünneplők, mint tették azt korábban.

– Tortát, aprósüteményt behozhatnak magukkal a családok, ebből nem csinálunk problémát – zárta lapunk tájékoztatását napkori Napkelte Étterem és Panzió üzletvezetője, Ilosvai Csaba.

Megpezsdül az élet

A kocsordi Kraszna Vigadó Étterem és Rendezvényteremben is megpezsdül a az élet a ballagási időszakban. Az étterem tulajdonosától, Deme Lászlótól megtudtuk, pénteken telt házuk lesz, több turnusban (ebéd és vacsora) közel 120 vendéget várnak.

– A vendéglátósok mindig várják az évnek ezen szakaszát a jóval csendesebb március és április után, nálunk sincs egy másképp. A legnépszerűbb étel ilyenkor a tyúkhúsleves és a sültes tálak, tortát vagy süteményt behozatnak hozzánk a vendégek. A ballagási ebéd vagy vacsora nem egy lakodalom, ahol mindenki elengedi magát, sokan autóval érkeznek, így az alkoholfogyasztás nem igazán növekszik meg, egy-egy sör azért elfogy, de inkább a gyümölcsleveket kérik a vendégek, akik a vármegye több pontjáról, így Csengerből, Mátészalkáról, Nyíregyházáról vagy Fehérgyarmatról érkeznek hozzánk – árulta el a Kraszna Vigadó Étterem és Rendezvényterem tulajdonosa. Deme László általánosságban elmondta, a hétvégéken viszonylag jó a forgalmuk, a hétköznapok viszont gyengék.

– Ebben az időszakban kell csúcsformában lennünk, abban is vagyunk – tette hozzá.