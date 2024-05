A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és a Tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület szakmai fórumot és almaszentelő ünnepet tartott a közelmúltban Tuzséron. Lakatos Bertalan, az egyesület elnöke, a Tuzsér Tész vezetője az ünnepségen elmondta, a felszentelt terület korábban egy iskolai gyakorlókert volt, aztán elhagyatottá vált, de a református egyházzal és a kertbarát egyesületünk tagjaival közösen úgy döntöttek, létrehoznak itt egy almáskertet, egy emlékkertet, ahová a közelmúltban 58 fajta almafát ültettek el.

– A metszést és a növényvédelmet az egyesület tagjai végzik – tette hozzá Lakatos Bertalan.

Esőért imádkozhatunk

Az alma- és kertszentelő ünnep vendége volt Jakab István is. A Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke egy előadást is tartott. Az idei almaterméssel kapcsolatban elmondta, ha a mostani időjárást nézzük, nem állunk rosszul, de egy kis esőért azért nem árt imádkozni. S egy kiemelt program keretében azon dolgozunk, hogy az öntözővíz mindenki számára elérhető legyen.

– A háború után Ukrajna várhatóan az unió része lesz, erre fel kell készülnie a mezőgazdaságunknak is. A modern termesztéstechnológia, illetve a piaci igényeknek megfelelés alapvető lesz a gazdálkodásban – mondta Jakab István, aki hosszasan méltatta a tuzséri almáskertet, ahol a hozzá értő szemek a közel- és régmúlt almafajtáival is találkozhatnak.

– Tíz éve jelen van hazánkban is a precíziós mérnökképzés, a legkorszerűbb technológia átvételében közel 800 falugazdász is segít a gazdálkodóknak, az egyetemekkel is kötöttünk egy megállapodást, hogy a tudományos eredményeket sikeresen átültessük a gyakorlatba – mondta Jakab István Tuzséron.