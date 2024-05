A szolgáltatás minőségének javításához időközönként karbantartási munkálatokat végeznek, így most is, mint ahogy máskor is összeszedjük a lehetséges áramkimaradásokat, hogy ne érjen senkit váratlanul. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Nyíregyháza, Dombrád, Nagycserkesz, Nyírmada és Porcsalma egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható május 31-én pénteken. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni.

Áramszünet lesz a vármegye több településén

Fotó: Illusztráció: Shutterstock / Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Nyíregyháza

Május 31.,péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Kótaji kert Hrsz:3050.

Kótaji kert 6-8 Hrsz:3213,3215.

Kótaji kert Hrsz:3128.

Hrsz. HRSZ:3104/2.

Sugár utca HRSZ:3189.

Sugár utca 150 – 9006.

Sugár utca 163 – 9009.

Csabagyöngye utca 140 – 198.

Csabagyöngye utca 129 – 153.

Jonatán utca 7 – 7.

Újszőlő utca 4 – 14.

Izabella utca 9000 – 9000.

Kótaji kert 9008 – 9012.

Kótaji kert 9011 – 9011.

Keleti Márton utca 1.

Móra Ferenc utca HRSZ:28478.

Móra Ferenc utca HRSZ: 28398/2.

Bogyó utca 28240 hrsz

Orosi út 29/a.

Pető utca 11/A

Orosi út 29-31 HRSZ:28218/5.

Orosi út 29-31.

Virágfürt utca 28320 hrsz

Kincskereső utca 4.

Kincskereső utca HRSZ:28294/11.

Tujafa utca 28448 hrsz

Móra Ferenc köz 20.

Móra Ferenc köz HRSZ:28300/9.

Móra Ferenc köz HRSZ:28300/8.

Móra Ferenc köz HRSZ:28300/6.

Móra Ferenc köz HRSZ:28304/5.

Tujafa köz HRSZ:28447/3.

Tujafa köz HRSZ:28446/7.

Tujafa köz HRSZ:28447/4.

Tujafa köz HRSZ:28446/1.

Tujafa köz HRSZ:28446/3.

Móra Ferenc utca HRSZ28410/5.

Tujafa köz HRSZ:28446/5.

Virágfürt utca 46.

Móra Ferenc utca 24.

Móra Ferenc utca HRSZ:28413/2.

Móra Ferenc utca HRSZ:28294/12.

Tujafa köz HRSZ:28442/2.

Hrsz. HRSZ:28053/3.

Hrsz. HRSZ:28080/3.

Hrsz. HRSZ:28093/10.

Verőfény utca Hrsz:28062/4.

Verőfény utca HRSZ:28064/7.

Verőfény utca HRSZ:28060/3.

Pompás út 28094/4.

Pompás út HRSZ:28122/2.

Pompás út HRSZ:28094/16.

Pompás út Hrsz.:28122/6.

Pompás út Hrsz.:28122/7.

Világos utca 1/B.

Világos utca HRSZ:02122/122.

Világos utca HRSZ:02122/123.

Napkorong utca HRSZ:02110/58.

Napkelte utca

Napkelte utca HRSZ:02110/115.

Napkelte utca HRSZ:02110/23.

Mezsgye utca HRSZ:02110/27.

Holdfény utca 9-11 HRSZ:02110/125.

Hrsz. HRSZ:02110/91.

Holdfény utca HRSZ:02110/128.

Holdfény utca HRSZ:02110/129.

Holdfény utca HRSZ:02110/93.

Hrsz. HRSZ:02110/98.

. HRSZ 02106/12.

Mezsgye utca HRSZ:02110/140.

Mezsgye utca HRSZ:02110/146.

Mezsgye utca 02110/90 HRSZ

Hrsz. HRSZ:02108/21.

Pirkadat utca HRSZ:02116/11.

Pirkadat utca HRSZ:02116/133.

Pirkadat utca HRSZ:02108/80.

Napkorong utca HRSZ:02116/126.

Pirkadat utca HRSZ:2116/87.

Pirkadat utca Hrsz.:02110/131.

Pirkadat utca Hrsz.:02110/131.

Világos utca Pirkadat sarok

Világos utca HRSZ 02110/63.

Világos utca HRSZ:02122/88.

Móra Ferenc köz 8 – 28304.

Móra Ferenc köz 15 – 15.

Barzókert utca 2 – 26.

Barzókert utca 1 – 25.

Barzó utca 2 – 2.

Barzó utca 1 – 29.

Bogyó utca 35 – 39.

Moha utca 26 – 48.

Moha utca 19 – 37.

Kincskereső utca 6 – 14.

Világos tanya 20 – 20.

Borsószer utca 19 – 23.

Zsurló utca 26 – 40.

Zsurló utca 39 – 61.

Borsószer dűlő 25 – 25.

Pirkadat utca 6 – 2116.

Pirkadat utca 3 – 13.

Mezsgye utca 8 – 2110.

Mezsgye utca 11 – 21.

Mályva utca 34 – 62.

Mályva utca 27 – 53.

Díszes utca 6 – 6.

Díszes utca 5 – 5.

Pető utca 2 – 34.

Pető utca 3 – 47.

Orosi út 22 – 22.

Orosi út 31 – 31.

Pompás út 2 – 28114.

Pompás út 1 – 9007.

Napsugár utca 11 – 11.

Verőfény utca 34 – 34.

Verőfény utca 21 – 23.

Szép utca 3 – 3.

Pompás utca 52 – 52.

Pompás utca 9 – 9.

Napkorong utca 2 – 2116.

Napkorong utca 3 – 39.

Virágfürt utca 22 – 62.

Virágfürt utca 27 – 59.

Napkelte utca 2 – 2110.

Napkelte utca 7 – 15.

Keleti Márton utca 1 – 1.

Holdfény utca 6 – 18.

Holdfény utca 1 – 13.

Tujafa köz 4 – 18.

Ékes utca 8 – 8.

Ékes utca 5 – 5.

Orosi út 31 – 37.

Világos utca 2 – 50.

Világos utca 1 – 39.

Babér utca 16 – 22.

Móra Ferenc utca 2 – 28304.

Móra Ferenc utca 1 – 28319.

Vackor utca 2 – 10.

Vackor utca 1 – 11.

Ékes utca 14 – 14.

Ékes utca 3 – 11.

Pető tanya 12 – 12.

Pető tanya 29 – 53.

Puszpáng utca 12 – 14.

Pompás út HRSZ:02124/44.

Pompás út HRSZ:02124/45.

Ékes utca HRSZ:02124/49.

Ékes utca HRSZ:02124/43/A

Ékes utca HRSZ:02124/43/B

Ékes utca HRSZ:02124/50.

Ékes utca HRSZ:02124/51.

Pompás út HRSZ:02124/25.

Pompás út HRSZ:02122/105.

Pompás út HRSZ:02124/31.

Pompás út HRSZ:02124/38.

Pompás út HRSZ:02122/103.

Pompás út HRSZ:02124/41/B

Ékes utca HRSZ:02124/42/B

Pompás út HRSZ:02124/46.

Pompás út Hrsz.:02124/39.

Pompás út HRSZ:01877/124.

Pompás út HRSZ:01877/113.

Pompás út HRSZ:01877/112.

Pompás út HRSZ:01877/115.

Pompás út HRSZ:01877/116.

Pompás út HRSZ:01877/117.

Pompás út HRSZ:01877/118.

Pompás út HRSZ:01877/121.

Hrsz. HRSZ:01877/119.

Hrsz. HRSZ:01877/118.

Hrsz. HRSZ:01877/119.

Pompás út Hrsz.:01877/125.

Áramszünet a vármegyében

Dombrád

Május 31.,péntek 11.30-tól 13.30-ig:

Vay Ádám utca HRSZ: 1287/2

Vay Ádám utca HRSZ:1287/4

Hrsz. HRSZ:1524/3

Kanyári utca 9000 - 9000

Kanyári utca 3 - 3

Vay Ádám utca 36 - 9000

Vay Ádám utca 53 - 111

Nagycserkesz

Május 31.,péntek 8.30-tól 15.30-ig:

Kossuth Lajos utca HRSZ:125/6.

Sportpálya 900 – 900.

Ady Endre utca 2 – 16.

Ady Endre utca 1 – 1.

Kossuth Lajos utca 54 – 80.

Kossuth Lajos utca 11 – 27.

Nyírmada

Május 31.,péntek 8.00-tól 12.00-ig:

Fényes tanya HRSZ:0255/16.

Fényes tanya 1 – 255.

Újfényes utca 9002 – 9002.

Újfényes utca 3 – 3.

Porcsalma

Május 31.,péntek 8.30-tól 15.00-ig:

Rákóczi Ferenc utca 4 – 4.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 17.

Bethlen Gábor utca 4 – 38.

Bethlen Gábor utca 7 – 47.