– Összesen ötezer négyzetméteren égett a szemétrakat 5-6 méter mélyen a nyíregyházi Szállás utcai hulladéklerakó telepen május elsején. A helyi hivatásos tűzoltók négy járművel mentek a helyszínre, továbbá Baktalórántházáról is érkezett egység, Hajdúnánásról, Kisvárdáról, Nyírbátorból és Záhonyból pedig egy-egy vízszállító jármű segítette a lángok oltását a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. A kora reggeli órákra a nem égő területtől sikerült a tüzet körülhatárolni, a munkálatokat a telephely munkatársai, munkagépei is segítették: az égő hulladékot homokkal fedték le. Az egységek két vízsugárral és vízágyúkkal fékezték meg a lángokat szerda késő estére, több mint húsz órán keresztül oltották a lángokat, majd átvizsgálták a lefeketített, homokkal leföldelt területet is, hogy találnak-e még izzó részt – tájékoztatott a szerda kora hajnalban keletkezett tűzről Rutkai-Dér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.

Hajnalban csaptak fel a lángok

– Szerencsére nem gyakori sem nálunk, sem az országban az ilyen tűzeset, de sajnos előfordulnak, mert a legnagyobb odafigyelés mellett is kiszámíthatatlan, hogy az öngyulladási folyamat mikor indul be. Elég egyetlen üvegdarab, vagy egy üvegben elhelyezett folyadék, ami a hő vagy napsugárzás hatására meggyullad. Ugyanilyen kiszámíthatatlan tényező, hogy milyen gyorsan kezd el hatalmas lángokkal égni a hulladék. Vannak füstérzékelők, infrakamerás tűzérzékelők, azonban ennek ellenére is történnek balesetek – mondta szerkesztőségünkben Petró Árpád, az ÉAK Nonprofit Kft. cégvezetője.

A helyzetet nehezítette, hogy hajnalban csaptak fel a lángok.

– Ha a kollégáink a helyszínen vannak akkor, ahogy már többször is megtörtént, a kezdődő kis, vagy kevéssé intenzív tüzet meg tudják fékezni – mondta el lapunknak Éberhardt Gábor, az ÉAK Kft. ügyvezetője, s megjegyezte: ez egy veszélyes üzem. – A károk felmérése még folyamatban van, amit nekünk kell állnunk, mert egyetlen biztosító sem köt hulladékkezelőre biztosítást – fejtette ki az ügyvezető.