A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen I. helyezést ért el Kóródi Béla pincér-vendégtéri szakember, a Mátészalkai Szakképzési Centrum Kállay Rudolf Szakképző Iskola 11. évfolyamon tanuló diákja. Kitartó munkával, és a szakma iránti alázattal bebizonyította, hogy lehet az ország legjobbja.

A Szakmák Sztár Fesztivál országos megmérettetésén 65 szakma, 18 szakmacsoportjában versenyeztek a diákok a dobogós helyezésekért. Régiónkat a Mátészalkai Szakképzési Centrum Kállay Rudolf Szakképző Iskola diákja, Kóródi Béla képviselte. A több hónapos felkészülés hatalmas sikerrel zárult. A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen I. helyezést ért el.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara immáron XVII. alkalommal szervezte meg Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban az országos döntőt. Ezzel a nagyszabású eseménnyel a szervezők a pályaválasztás előtt álló fiatalok figyelmét hívják fel a szakmák fontos szerepére, lehetőségeire. -Nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy Nagykállóból a mi diákunk állhatott a dobogó legfelsőbb fokára. Ezzel is megmutatva, milyen fontos egy mesterséget jól elsajátítani, megtanulni és a gyakorlatban alkalmazni. Az élet bebizonyítja minden alkalommal azt, hogy a kitartó munka meghozza gyümölcsét. Egy jó közösségben az oktatóink lelkes munkájának, szakértelmüknek köszönhetően mindenki a legtöbbet tette hozzá ahhoz, hogy diákunk ott legyen -mondta Péter István József, a Kállay igazgatója. Mindig is félénk, csendesebb gyermek voltam. A nyári diák munka során éreztem, hogy nem merek az emberekkel kommunikálni, a háttérben maradtam, amikor a rendelést kellett felvenni. Szerettem volna fejleszteni ezt a képességemet, ezért választottam a pincér-vendégtéri szakember szakot. Hála a tanáraimnak, sikerült leküzdeni, mára a társalgás nem jelent problémát. Dolgozatírás közben kaptam a hírt az országos döntőről, hogy bekerültem. Annyira meglepődtem, hogy nem tudtam a témazárót befejezni. Négyen versenyeztünk a dobogós helyért. Nagyon jó kis csapat jött össze. Nem ellenségek voltunk, hanem végig segítettük, bátorítottuk, támogattuk egymást. Az »ellenfeleim« végül a barátaim lettek – tette hozzá Béci. -Több verseny-szám feladatai alatt kellett bemutatnunk szakmai tudásunkat, rátermettségünket. A díszasztal készítése során nekem a „A Rubik-kocka megalkotásának 50. évfordulóját” megjelenítő ötfogásos díszvacsora dekorációs asztalát kellett elkészítenem négy főre. Illetve a Hungexpora kilátogató vendégek előtt, látványos bemutató során egy szárnyast kellett trancsírozni. Nagy élmény volt, hogy ennyi ember előtt versenyezhettem, mutathattam meg a gyakorlatban is a tudásomat. Érettségizni fogok, majd az eladói szakot, illetve a felnőtt képzésben a cukrász mesterséget is szeretném megtanulni, hogy saját vállalkozásom lehessen- árulta el jövőbeni terveit a dobogó első helyén végzett diák.

Pótor Melinda