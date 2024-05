Régóta dédelgetett álmunk vált valóra, amikor eljutottunk Székelyföldre, ahol férjem anyai felmenői éltek egykoron. Nyírbátortól Sepsiszentgyörgyig a vonat vitte a biciklijeinket, onnan már a kerékpárjainkon barangoltuk be a vidéket. Az útvonalunk főbb állomásai Sepsiszentgyörgy–Árkos–Csernáton–Sepsimárkosfalva–Kézdivásárhely–Gelence–Székelypetőfalva–Zabola–Kovászna–Csomakőrös–Brassó voltak. A falvak nevét viselő számtalan hegyi patakon kívül elmentünk a Szamos, a Maros, az Olt és a Feketeügy folyók mellett vagy átkeltünk rajtuk.

Szombat éjszaka Sepsiszentgyörgyre érve még javában tartottak a Szent György-napok – ez az itteni önkormányzat legnagyobb ünnepe. Innen a közeli Árkosra mentünk, ahol egy gyönyörű unitárius erődtemplom található, részt vettünk az istentiszteleten is. Kolozsvár és környékén kívül itt, Székelyföldön is elterjedt vallás az unitárius, amit Dávid Ferenc erdélyi lelkész alapított a reformáció idejében. Egy az Isten, vallják, de nem ismerik el a Szentháromságot. Az istentiszteletük központi része a prédikáció.

Tehenek, juhok

Csernátonban megnéztük Ika várát és a Haszmann Pál nevét viselő néprajzi múzeumot, amely Erdély legnagyobb szabadtéri kiállítóhelye. A közigazgatásilag Csernátonhoz tartozó Sepsimárkosfalván, a Cserna patak mentén állt a dédszülők által működtetett egykori Bulárka-féle vízimalom, amit az 1970-es években bontottak el. Az egyik Bulárka lány, a férjem nagymamája, a közeli Petőfalvára ment férjhez. Itt, az egykori házuk kertjének végében folyik a Borvíz patak. Kutat is fúrtak ide, amelyből a pumpálva felhozott borvizet (enyhén sós, savanykás) ma is isszák. Nekünk is ízlett, nagyon kellemes volt az íze.

Gelencén megcsodáltuk a 13. században épült – a világörökség részét képező – római katolikus templomot. Zabolán a csángó néprajzi múzeum varázsolt el bennünket. Csomakőrösön, a Kőrösi Csoma Sándor-emlékmúzeumot és a Csoma-házat néztük meg. Brassó az erdélyi szászok egykori nagy központja volt. Az óvárosban – ahol rengeteg a turista – található a híres Fekete templom és a Fellegvár. Szebbnél szebb székely falvakon vezetett át utunk, a legszebbnek Gelencét találtam. Rengeteg hagyma- és burgonya- (székelyesen pityóka) tábla mellett kerékpároztunk el. Kovásznától Brassóig egymást érték a tehéncsordák és a juhnyájak.

Élményekkel teli út

Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, megjött a jó idő április végére, amikor útra keltünk. Hazaindulásunkkor, május első hétvégéjén tartották az ortodox vallásúak a húsvétot. Több, erre a vidékre jellemző ételt megkóstoltunk: különböző csorbaleveseket, micset, báránysültet, puliszkát, amik nagyon ízlettek. Remélni sem mertük, hogy ennyire összejön minden, s hogy ennyire szép, élményekkel teli útban lesz részünk.

Nyári Józsefné