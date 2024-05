Kerékpárút is épül majd

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta: a környék több tíz milliárd forintot kapott az elmúlt időszakokban, ennek keretein belül valósult meg a felújítás. – Az utóbbi hat évben több mint 100 kilométernyi útszakasz újulhatott meg a választókerületben, ebből majdnem 70 kilométer közút, s további útszakaszok állnak felújítás alatt – ismertette, s hozzátette: jelenleg Máriapócs és Pócspetri között zajlanak munkálatok.

– A rendszerváltás óta nem volt olyan fejlődés a vármegyében, mint amelyet mostanában a kormánynak köszönhettünk. Átalakultak orvosi rendelők, polgármesteri hivatalok, iskolák és óvodák, továbbá kerékpárutak is épültek – sorolta a képviselő, s azt is elárulta: kerékpárút kialakítása is várható az új összekötő szakaszon.

Ágh Péter államtitkártól megtudtuk: a kormány útfejlesztési beruházásainak egyik legnagyobb tétele a kétszer két sávos utak létesítése a különböző térségekben. Nagyon sok vármegyeszékhelyet, megyei jogú várost sikerült ebbe bevonni.

– Továbbra is azon leszünk, hogy a gyorsforgalmi úthálózat harminc percen belül bárhonnan elérhető legyen. Ezen túl nagyon fontos, hogy a kisebb jellegű útfelújítások is megvalósulhassanak. A Magyar Falu Program keretein belül idén is számos ilyen beruházást indítottunk el, és a jövőben is hasonlókat szeretnénk megvalósítani – hangsúlyozta még az államtitkár.