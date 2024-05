Munkahelyeket teremt, támogatja a szülőket a munkavállalásban és segíti a fiatalok helyben maradását – ezek a legfontosabb hozzáadott értékei egy bölcsődének Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár szerint. A politikus kedden a bökönyi bölcsőde alapkőletételén beszélt a résztvevőknek arról, mennyire fontosak az ilyen beruházások a családok és a közösségek életében. A rendezvényen jelen volt Papp Csaba, a település alpolgármestere, Román István főispán, Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke és dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő. A két csoportos, 28 gyermek befogadására alkalmas intézmény közel 420 millió forint támogatásból épülhet meg.

Sorra épülnek az intézmények

– Ez a nap egy igazi sikertörténet. A bölcsőde a jövőbe vetett optimizmus szimbóluma is. A községünkben sok lehetőség rejlik még, s a beruházásnak hála a bökönyi szülők hamarosan helyben is megtalálhatják gyermekeik számára a legoptimálisabb feltételeket – mondta Papp Csaba alpolgármester köszöntő beszédében. Arra is rávilágított, óriási mérföldkő ez a fejlesztés, mivel régóta vártak arra, hogy legkisebb korosztály is intézményi keretek és méltó körülmények között nevelkedhessen.

– Hazánkban és a térségben is munkaerőhiány van, ezért nagy öröm, hogy hamarosan elkészülhet a bölcsőde Bökönyben. Az intézmény óriási segítség lesz azoknak az édesanyáknak, akik a gyermekvállalás után szeretnének visszatérni a munka világába – ezt már dr. Simon Miklós mondta el a jelenlévőknek, hozzátéve: az elmúlt években a választókerületben 20 bölcsőde épült, illetve újult meg. Két intézményt felújítottak, a többi pedig nemrégiben épült.

– Az intézményekre mintegy hatmilliárd forintot fordítottunk. Emellett 13 óvoda újult meg és épült, ahogy számos iskola is modernebb köntöst kapott, vált modernebbé energetikailag. Mindent összevetve 14 milliárd forintot költöttünk közel 50 oktatási-nevelési intézményre, amire az elmúlt 30 évben nem volt példa. A gyermekeink a fejlesztéseknek köszönhetően a 21. század színvonalának megfelelő bölcsődékben, óvodákban és iskolákban nevelkedhetnek. Bököny kifejezetten sikeres a pályázatokon, hiszen nyertek támogatást többek között csapadékvíz-elvezetésre, piacra és az épületek energetikai korszerűsítése is – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

Megduplázták a férőhelyeket

Román István főispán arról beszélt, a jelenlegi gazdasági-politikai környezetben még több erőfeszítést kell tenni ahhoz, hogy megszülessenek az eredmények. – A bökönyi beruházás is jó példa arra, milyen sikeres lehet az összehangolt munka, amiből a lakosság, a felnövekvő generáció profitálhat – tudatta a főispán.

Míg korábban csak a városokban volt elérhető a bölcsődei szolgáltatás, addig mára egyre több település rendelkezik ilyen intézménnyel. Seszták Oszkár szerint e fejlesztések is hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok előrébb léphessenek, és a szülők hamarabb visszatérhessenek a munka világába. – Amikor valahol egy új bölcsőde nyílik, az annak is a jele, hogy az adott település hisz a jövőben, a felnövekvő generációban. Ezek az intézmények számos hozzáadott értéket teremtenek. Nagyon fontos, hogy folyamatosan nő a vidék megtartó ereje, amihez a bölcsődék is hozzájárulnak, hiszen nem kell a fiatal családoknak városba költözniük ahhoz, hogy a gyermekiket elhelyezhessék, amíg ők dolgoznak. Ma Magyarországon 65 ezer bölcsődei férőhely áll rendelkezése, míg 2010-ben ennek csupán a fele volt elérhető. Az is beszédes, hogy ma már minden harmadik település rendelkezik bölcsődével – ismertette az elmúlt évek eredményeit Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár.