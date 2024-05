A megszokott szolgáltatások mellett újdonságokkal is készül a nyíregyházi Aquarius Élmény-és Parkfürdő a nyári időszakban, a nagyobb kényelem érdekében átalakításokat is végeztek a komplexumban, melyekről sajtótájékoztatón számolt be Matavovszky Dániel vezérigazgató.

Szauna parti, egészség- és gyereknap

– Az első fontos dátum május 11-12. lesz, amikor is megnyitjuk a Tófürdőt, ahol minden vendégünk a tavalyi árakon válthat belépőjegyet. A nagyobb kényelem érdekében felfrissítettük a homokos plázst, a fürdő területén elvégeztük a karbantartási munkákat – kezdte az igazgató, s hozzátette: több mint ezer tő egynyári növényt telepítettek be, hogy még színesebbé tegyék a parkot. Emellett az új mobil szaunákat is a tóhoz helyezik át, ennek örömére pedig a nyitás napján egy mobilszauna- weekendet is rendeznek, amiért külön díjat kell majd fizetni.

A következő jelentős nap május 18., ekkor nyílik meg a családi- és gyerek medence a Parkfürdő területén. Matavovszky Dániel reméli, ezzel a lehetőséggel tovább növelhetik az érdeklődést és természetesen ezzel együtt a vendégszámot is.

– Egy egészségnappal is készülünk május 22-én – tért át egy másik programra az igazgató, melynek célja a gyógyfürdő szolgáltatásainak népszerűsítése lesz. Itt egy szűrőnapot tartunk – folytatta, s elárulta az is, a gyereknapra is gőzerővel készülnek. Ez alkalmából május 25 és 26-án különleges animációs programokkal kedveskednek majd a kicsiknek.

A teljes parkfürdő június 1-én nyit. Az új termál belépőjegyet a nyári szezon időszakára azonban kivezetik. A fürdő a közeledő sportesemények miatt egy új óriáskivetítőt is felszerel. Matavovszki Dániel a Júlia Fürdőről is beszélt. Mint megtudtuk: jelenleg egy vizesedési és egy termálvízellátási gond miatt csúszik a nyitás, de hamarosan sor kerül a fürdő műszaki felmérésre, ennek ismeretében kezdhetik el a felújítási munkálatokat.