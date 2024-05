Balkány. Május 21-étől a hónap végéig várják a beiratkozókat a városi önkormányzat fenntartásában működő Balkányi Bóbita Bölcsődébe. A 36 férőhelyes intézmény vezetője, Gyermán Gabriella tájékoztatása szerint a jelentkezési igényt papíron kell benyújtani, a szükséges igazolásokkal együtt. A kérelembeadás azonban nem jelenti azt, hogy a gyermek automatikusan felvételt nyer a bölcsibe, a döntést minden esetben az intézményvezető hozza meg, a felvételi eredményről pedig június 30-ig értesíti a szülőket. Alapvető feltétel, hogy a gyermek balkányi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen. Amennyiben a bölcsődében még így is maradna szabad férőhely, más településeken élő gyermekek is felvehetők, közülük is elsőbbséget élveznek azok, akiknek valamelyik szülője munkahellyel rendelkezik.