Bár a Bringa Piknik hivatalos rajtja szombaton 9.37-kor volt, már fél kilenc körül is viszonylag sokan voltak a Kossuth téren, akik ellenőrizték a biciklijüket, a kulacsukat, s akik félve tekintgettek az égre: borult volt az ég, s félő volt, az eső elronthatja a biciklisek kedvét. Ám az időjárás is belátta: nincs értelme ujjat húzni a tömeggel, s a induláshoz közeledve a napsütés vette át a főszerepet. Így ideális körülmények között vághattak neki a résztvevők az útnak: voltak, akik az oda-vissza távot választották, és olyanok is, akik felmérve az állóképességüket, már az indulás előtt eldöntötték: a kerékpárút helyett a vasutat választják, s vonattal jönnek haza.

Bringa Piknik: jó időben kiváló program a kerekezés

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Kelet-Magyarország

Bringa Piknik: egyre népszerűbb

A Bringa Piknik nyitóévében, 2018-ban közel ezer résztvevő indult el a Nyíregyháza és Tokaj közötti túrára, azóta pedig hagyománnyá vált a május végi rendezvény, ami egyre népszerűbb: tavaly több mint kétezren pattantak kerékpárra, hogy letekerjék a távot.

A három frissítőponton – Nyírteleken, Tiszanagyfaluban és Rakamazon – a bicajosok pihenhettek, de ásványvíz, gyümölcs és pogácsa is várta őket. A Fesztiválkatlanba érkezőket zenés-táncos fellépők fogadták, de a program jótékonysági célokat is szolgált: akik a több mint 30 kilométeres tekerés után – és előtt – vállaltak még egy spinning órát, a beteg gyerekeket segítő Rehab Világot támogatták. Az idén egy plusz lehetőséggel is bővült a program: azok, akiknek volt erejük, megkerülhették a Tokaji hegyet, Bodrogkeresztúron és Tarcalon két pincészet jelentett nekik pihenőpontokat.