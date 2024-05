Kifejezetten pocsék a magyar felnőttek fogainak állapota. Az európai statisztikák azt mutatják, hogy míg más országokban előbb a prevencióra és a fogszabályzásra, idősebb korban pedig a fogpótlásokra, implantálásra helyezik a hangsúlyt, a magyarok jelentős része már csak akkor megy fogorvoshoz, ha fájdalmai vannak.

Ha nem segít a kezelés

– Ilyenkor jobb esetben egy tömés, rosszabban a gyökérkezelés megoldja a gondot, azonban, ha ezek nem segítenek, marad a fogeltávolítás, ami újabb, megoldásra váró feladatot von maga után – magyarázta dr. Sánta Antal fogorvos, aki podcast-sorozatunk vendégeként többek között arról is beszélt, miért okoz problémát a foghiány.

– Sokan úgy gondolják, hogy marad még elég, amivel tudnak rágni. Aztán, amikor elkezdenek szépen sorban kikerülni onnan a fogak, rádöbbennek, hogy erre jobban oda kellett volna figyelni. Gyors áttekintés: a frontfogak harapásra vannak, a rágófogak pedig az étel alapos megőrlésére. A kis őrlők átmenetet képeznek a kettő között, de már ezeknek is van rágófelületük. Ha nagy a foghiány, anélkül nyeljük le az ételt, hogy rendesen megrágtuk volna, így a gyomorra nagyobb teher hárul. Idővel ez akár gyomorfekélyhez is vezethet, hiszen a keveréssel és az emésztéssel olyan funkciót kell ellátnia, ami alapesetben nem a gyomor feladata lenne. Nem mindegy tehát, hogy mikor kezdjük el a fogakat pótolni, helyettesíteni – magyarázta a nyíregyházi szakember.

Híd vagy implantátum?

Kérdésünkre, hogy milyen lehetőségek közül választhat, aki pótolni szeretné az elvesztett fogait, dr. Sánta Antal elmondta: megoldás lehet a problémára, ha a szomszédos fogakat gyűszű formára csiszolják és hidat építenek rájuk. Ehhez azonban két fogat „be kell áldozni”.

– Megnehezíti a dolgot, ha az érintett fogak tömöttek, mert ezeket a fogorvosok adott esetben már nem tekintik teljes értékűnek. Ilyenkor mérlegeljük az esztétikus restaurálások mértékét, és ha szükséges, más módot keresünk. Ilyen az implantátum, aminek előnye, hogy nem érinti a szomszédos fogakat. Az állcsontba bekerül egy csavar, ami pótolja a fog gyökerét; erre jön majd egy műcsonk és egy felépítmény. Az implantátum mellett szól az is, hogy ha szakszerűen helyezik be, 25–30 év is lehet az élettartama. És ha időközben egy-két fogat el kell távolítani mellőle, a már meglévő implantátumhoz hozzá tudunk építeni, és így akár egy négytagú hidat is el lehet helyezni az állcsontba – részletezte a fogorvos.

A dr. Sánta Antallal készült beszélgetés témája továbbá a gyermekek szájhigiénéje; a szakember tanácsokat ad azzal kapcsolatban, hogyan szoktassuk rá a legkisebbeket a rendszeres fogmosásra. Emellett kitér arra, mi a különbség az a­malgám és a kompozit tömés között, de szóba kerülnek a bölcsességfogakat érintő problémák is.