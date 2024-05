Magyarország 2004. május 1-je óta az Európai Unió teljes jogú tagja. Ennek apropóján dr. Szabó Tünde, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, szabolcs-szatmár-beregi országgyűlési képviselője osztotta meg gondolatait:

– Magyarországnak, Közép-Európa államai és nemzetei számára az európai egység nagy érték és remény, amelyet óvni és erősíteni kell. Magyarország európai uniós tagsága egy nemzeti konszenzuson nyugvó történelmi sikert nyújtott, a csatlakozás egy olyan döntés, amelynek akkor sem volt és most sincsen alternatívája. A közép-európai országoknak évszázados vágya volt, hogy Európához felzárkózzanak. Az unió továbbra is annak a víziója, hogy a tagállamok együtt stabilabbak lehetnek azért, hogy közösen is megmaradhassunk annak, akik vagyunk. A következő évtized

legfontosabb feladata, hogy kimaradjunk a háborúból. Az EU-nak pedig fontos teendője, hogy Európa békéjének és biztonságának helyreállításában konstruktív szerepet játsszon.Magyarország már az 1960-as évek végétől, kereskedelmi és mezőgazdasági szerződések révén kezdett nyitni az Európai Közösségek irányába, és az 1970-es évektől ágazati megállapodások jöttek létre. Az uniónak is nagy szüksége van ránk, hiszen ma Európa reménye, a kontinens jövőjének, mondhatni túlélésének garanciája Közép-Európa.

Dr. Szabó Tünde hozzáfűzte: – Az Európai Unió a nemzeti érdekeink érvényesítésének legkedvezőbb kerete, amelyben a jövőnket formálhatjuk.

A korszerű tudás és technológia megszerzésének lehetősége az integráció szintén jelentős hozadéka. Napjainkban kiemelten fontos, hogy a jövőben is egy olyan szövetséghez tartozzunk, amely békét és biztonságot nyújthat, ezen a téren szàmunkra az unióban is a magyar érdek erre irányuló képviselete az első. Magyarországnak létfontosságú, hogy az előttünk álló évtizedben is az Európai Unió tagja maradjon, miközben továbbra is hiszünk Európa keresztény civilizációs alapjaiban, a nemzetállamokban, a szabad és egyenlő nemzetek közösségének megteremtésében. Mindent megtehetünk azért. hogy a kulturálisan különböző, szuverén nemzetek évszázados európai hagyományát megőrizhessük. Fontos, hogy a jövőben is egy olyan szövetséghez tartozzunk, amely békét és biztonságot nyújt.

Dr. Szabó Tünde nemrégiben Brüsszelben járt: március elején a Kulturális Bizottság tagjaként meghívót kapott az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának parlamentközi bizottsági ülésére.

– Felszólalásomban többek között kiemelhettem, miszerint mindannyiunk feladata támogatni és előmozdítani a változást a sportban az

egyenlőségre, a női jogok fontosságára és az erőszakos cselekmények visszaszorítására. Mindannyiunk feladata, hogy támogassuk és előmozdítsuk ezt a változást, hiszen a sportban az egyenlőség nem csak a nők, hanem az egész társadalom javát szolgálja.