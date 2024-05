Bemutatókkal, ételkóstolóval és előadásokkal készültek azok a Kassa-környéki járásból érkezett felvidékiek, akik részt vehettek a péntek délelőtt kezdődő Értékes Barangolás Konferencia rendezvényén a vármegyeházán. A ruhabemutatók és zene előadások után együttműködési megállapodást kötött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzata és a Rovás Polgári Szövetség. A megállapodást Seszták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke és Gergely Papp Adrianna, Debrőd község polgármestere írta alá.

Megmutathatták kincseiket

– Ma egy olyan programot szerettünk volna megvalósítani, amely egyrészt a minket körülvevő értékekre fókuszál, másfelől a felvidékieknek lehetőséget adhat arra, hogy megmutathassák nemzeti kincseiket – mondta Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke. Hozzátette: olyan közösséget hívtak meg, amellyel eddig is kiváló kapcsolatban voltak, s így még inkább elmélyíthetik együttműködéseiket. A rendezvényen olyan értékeket is kiemeltek, amelyekre büszke a vármegye, ilyen például a Beregi Múzeum, mely a beregi keresztszemes hímzésnek is az őrzője, hangzott el. A vendégek megismerhették a nemzetközileg is ismert s népszerű Zema porcelán ékszereit is.

– Számunkra azok a közösségek a legfontosabbak, amelyek erősítik a vármegyénket. Az együttműködési megállapodás aláírásával formába szeretnénk önteni azt a jó kapcsolatot, amely már jó ideje működik közöttünk, és amely Debrőd és Szabolcs vármegye között is újabb hidat építhet – egészítette ki gondolatait az értéktárbizottság elnöke.

Fotó: Csatári Jázmin

A jövőre is rámutat

Gergely Papp Adrianna, Debrőd polgármestere elmondta: községük számára is nagyon fontos a hagyományok ápolása. – Úgy gondolom a mai aláírással megpecsételhettünk egy jó kapcsolatot Szabolcs vármegye, Debrőd község és a Kassa-környéki járás között egyaránt. A mai alkalom nem csak a szórakozásról, múltba révedésről szól, a jövőbeli projektekre is rámutatnak, amelyekben szeretnénk, ha a két fél még szorosabban tudna együttműködni – hangsúlyozta a polgármester, aki szeretné, ha a két régió minél közelebb kerülhetne egymáshoz. Seszták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke szerint a rendezvény és a megállapodás további kulturális és turisztikai indít el.

– Remélem, ez a programunk még közelebb hozza egymáshoz a különböző értékeket, határok nélkül – zárta gondolatait.