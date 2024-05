„Az emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő.” Czeizel Endre gondolata volt a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban tartott pedagógusnapi ünnepség mottója, kifejezve a tanárok, oktatók munkájának lényegét, elhivatottságukat. Gurbánné Papp Mária, a centrum főigazgatója köszöntőjében kiemelte, ezek a gondolatok jól érzékeltetik azt a felelősségteljes, kihívásokkal teli munkát, amelyet a Nyíregyházi Szakképzési Centrum kollégái nap mint nap végeznek. – Évente több mint kétezer szakembert indítanak útjára iskoláink, hogy gépészként, informatikusként, vízügyi technikusként - hogy csak néhány szakmát említsek-, váljanak a szakma mestereivé – mondta a főigazgató. S kiemelte, továbbra is fontos, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően képezzék a fiatalokat, a tehetséggondozással és a hátránykompenzációval egyaránt foglalkozzanak. A szakképzési centrum 10 intézményének oktatói, tanárai, valamint az igazgatók foglaltak helyet az Inczédy-ben tartott ünnepségen, ahol díjakat, elismerő okleveleket adtak át.

– Többnyire minden ember emlékezetében van egy olyan pedagógus, akitől tudást, iránymutatást, biztatást, bátorítást kapott, és akire az idő múlásával is nagy-nagy szeretettel gondol vissza. Hiszem, hogy a mi iskolánkban tanító óraadókkal együtt ma már közel 600 oktató is ilyen pedagógus – kezdte köszöntőjét Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója.

Az Inczédy Szakképző Iskola diákjai színvonalas műsort adtak, melynek üzenete megfogalmazta a tanári pálya értelmét. A műsorban szereplő tanulókon kívül kicsit olyan érzése volt az embernek, mintha a képzőhely aulájában azok a diákok is jelen lennének, akik kiemelkedő teljesítményt értek el versenyeken, országos és nemzetközi megmérettetéseken, hiszen a tanáraik most ott ültek a sorok között, s újra úszhattak a megérdemelt tapsban, elismerésben.

A főigazgató megköszönte a centrum vezetőinek, összes oktatójának és minden munkatársának az odaadó munkáját.

Megtalálják számításaikat

– Hálás vagyok tanárainknak azért, hogy munkájuk során a tanulók érdekeit, szakmai fejlődését tartják szem előtt. Tehetségeket gondoznak, segítik a lemaradókat, nevelnek, ha szükséges, akkor szociális hátrányokat is pótolnak, ha kell, akkor lelki támaszt jelentenek. Külön köszönet az országos szakmai tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók felkészítőinek a munkát. Ebben az évben 41 szakmai tehetség vehetett át elismerést, valamennyi díjazott országos versenyeken az első tíz helyezett között szerepelt. A tehetséggondozás és a hátránykompenzáció egyaránt fontos számunkra. Eredményeinkhez nagyban hozzájárul a ma már minden iskola számára nélkülözhetetlennek mondható, szakszolgálatunkban dolgozó szakemberek, pszichológusok, fejlesztőpedagógus munkája is. Arra törekszünk, hogy a hozzánk érkező tanulók és felnőttek találják meg a legmegfelelőbb egyéni utat, ehhez minden támogatást megadunk és a folyamatos fejlődésért dolgozunk. Innovatív, fejlődő iskolákban gondolkodunk, és továbbra is fontos, hogy a munkaerő-piaci igényekhez igazodó képzéseket indítsunk, a nappali képzésekben és a felnőttoktatásban egyaránt– emelete ki Gurbánné Papp Mária. S újra megemlítette a centrum zászlóshajóit, a digitális alkotóműhelyek csapatait, akikre méltán büszkék. Hozzáfűzte, a legfőbb sikerük, hogy a képzőhelyeiken tanuló 10 ezer diák, és szakmát választó felnőtt megtalálja náluk a számításait. Majd Nagy László szavaival zárta gondolatait: „Vezesd őket, utat ne tévessz. S magadhoz mindig hű maradj, Mert élen állsz és messze látszol,.Sose feledd: példa vagy!” Ezt követően Pájer Attila kancellárral átadták a Szakképzéséért díjat két kollégájuknak.

A fejlődés a kulcs

Balázs Elek, a Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium tanára 35 éve oktatja a közlekedésgépészet ágazat tantárgyait. Tudjuk, hogy milyen gyorsan fejlődik az autóipar, a gépjármű mechatronika, így mint lapunknak elmondta az életpályáját mindig a gyors változásokhoz való alkalmazkodás, a fejlődés szőtte át.

– Követni kell a szakirodalmat és nyitottnak kell lenni az új technikákra. ha a diákokat ezekkel meg tudjuk fogni, és mindig napra késznek látnak bennünket, az oktatott tantárgy is magával ragadja őket. A pályánkon vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, a lényeg, hogy hullámhegyből legyen több, mert az a tanárt motiválja, s ha mi jól érezzük magunkat, abból a diák is profitál. Ilyen számunkra a diákok versenyekre történő felkészítése, az ott szerzett sikerek megélése – hangsúlyozta Balázs Elek, aki a Nyíregyházi Egyetemen is oktat, s az okleveles technikusi képzés tartalmának kidolgozásában is közreműködött.

Az idei másik díjazott Enyedi József, a Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium tanára, akit szakmailag elismernek a kollégái, diákjai, s mint elhangzott, a személyisége is erre a pályára vezette. 1985-től tanítja a villanyszerelőket, azt mondja: a diákok sokat változnak, de a világ is más lett. Új képességekre van már szükség szinte minden szakmában. – Nagyon fontos a problémamegoldó- képesség. Mindig azt mondom a diáknak, hogy ha adott egy probléma, akkor tudjon rá reagálni, technológiát, megoldást találni. Ebbe az irányba terelem őket, hogy gondolkodjanak – mondta a szakoktató, aki szerint a fiatalok többsége csak később, már amikor munkába áll, akkor értékeli az iskolában megszerzett tudást, pedig ott lapul bennük a tehetség, csak meg kell találni. Enyedi József tanítványa az idén az ország legkiválóbb villanyszerelő tanulója.