Nemrég tartotta éves küldöttközgyűlését a megyeszékhelyen a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szövetsége, többek között ebből az alkalomból is vendégünk lesz Fesztóry Sándor. Az egyesület ügyvezető igazgatójával több témát is érintünk majd a közgyűlés mellett. Szóba kerülnek a telepítések, a vármegyei horgászok, a halőrök, s két olyan nagy problémával is foglalkozunk majd, amelyek hatalmas károkat okoznak a halgazdálkodásban: az egyik a orvhorgászat, a másik a nagy kárókatona, vagyis a kormorán.