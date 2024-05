Magatartásunk ad példát

– „Azért jöttünk Máriapócsra, hogy megerősítsük egymást a hitben, […] hogy megvalósíthassuk azt a csodálatos, hatalmas nagycsaládot, amit az Isten elgondolt, amikor egyházat szervezett” – mondta a főpásztor.

Kocsis Fülöp érsek homíliájában örömét fejezte ki, hogy osztozhat ebben az ünnepségben, s – Szent Pál szavaira utalt – „hogy megerősödésetekre némi lelki ajándékot juttassak nektek, más szóval, hogy a hitben, amely éppúgy a tiétek is, mint az enyém, kölcsönösen megvigasztaljuk egymást” Róm1,11-12. Mivel ezen a napon az egyház Keresztelő Szent János ereklyéinek megtalálásra is emlékezik, Jézus Keresztelő Jánosra vonatkozó, a tömegnek intézett szavait idézte Fülöp atya:

– „Mit mentetek ki látni a pusztába? Széltől hajladozó nádat? Vagy mit mentetek ki látni? Finom ruhába öltözött embert? Aki finom ruhában jár, királyi palotában lakik. Miért mentetek ki? Prófétát látni. Igen, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat.” Jézus tudta, azok az emberek, akik kimentek a pusztába, azért tették, mert tudták: János valami igazságot mond nekik. Jézus szavain felbuzdulva kérdezte a zarándoklaton jelenlévőktől: mit mentetek ki látni Máriapócsra, miért jöttetek ide? S a válaszban nem a finom ételek és a jó időtöltés, hanem a Máriával való találkozás fogalmazódott meg. De emellett egymással is találkozunk, s erősítjük egymást – tudatosította mindenkiben a felismerést az érsek atya. – A hitet gyermekkorban nem az ima tanításával kell erősíteni – mint mondta, sokkal inkább a szülők és a nagyszülők magatartásukkal vezessék rá Isten szeretetére a gyermekeket. „A szív bőségéből szól a száj, mondja Jézus. És bármit is mond a szülő, a gyermek csak azt hallja ki belőle, ami a szívéből szól” – mondta a hierarcha.

Imafolyam indult el

Azzal folytatta az üzenetét, hogy nemcsak a családban, de munkahelyen és ismerősök körében is képesek vagyunk rá, hogy erősítsük a hitet. . S ez leginkább a papok szolgálatának része, ezért hozzájuk külön is szólt a metropolita: – „Azért köteleződtünk el, hogy hitet ébresszünk másokban...Magatartásunkból vegyék át, hogy hinni érdemes. A mi esetünkben hatványozottan igaz az, amit Jézus mondott: „a szív bőségéből szól a száj.” - hangzott a tanítás.

Az idei zarándoklattal útjára indult egy imafolyam a családokért: minden esperesi kerület kapott egy Szentháromság-ikont, mely a kerület családjai között vándorol hétről hétre. A családok ez előtt az ikon előtt végezhetik egy héten keresztül imádságaikat. Ezek után Szocska Ábel atya megáldotta a családokat.

Nyíregyházi Egyházmegye/ P. Tóth Nóra