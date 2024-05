Folyamatos digitalizáció

– A számokat figyelembe véve kijelenthetjük, hogy a Nyíregyházi Törvényszék és a hozzá tartozó járásbíróságok munkáját az időszerűség, a szakmaiság és a kiegyensúlyozott ítélkezés jellemzi – mondta dr. Péter Zoltán, aki a lakosság jogos igényének nevezte, hogy az ügyek minél hamarabb fejeződnek be és hozzátette: a megye e tekintetben is kiemelkedő mutatókkal rendelkezik, hiszen a beérkezett esetek 90 százalékában egy éven belül jogerős ítélet születik.

A főosztályvezető a digitalizációs folyamatról is beszélt. – A Törvényszéken és a járásbíróságokon 11 olyan terem van, amely alkalmas arra, hogy a vádlottak vagy a szakértők távmeghallgatás útján legyenek jelen a tárgyaláson – tavaly erre 1800 alkalommal került sor, az előállítások 60 százalékát váltották ki e megoldással. Elmondta: az, hogy az év végéig átadják a csengeri bv-intézetet, ami 1500 fogvatartott elhelyezésére alkalmas, a megyében növeli majd a munkaterheket és további digitális fejlesztéseket is követel.

Szinte száz százalék

– Összesen 65 371 ügy érkezett tavaly a szabolcs-szatmár-beregi bíróságokra, a kollégáink kiváló munkájának köszönhetően ezek feldolgozása közel száz százalékos volt – így fogalmazott dr. Vadász Mihály, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke, s elmondta: az elmúlt években sikerült a hosszú pertartamú ügyek számát csökkenteniük. A járásbíróságokon az ügyek 96,6 százaléka, míg a törvényszéken, első fokon tárgyalt, nehéz megítélésű ügyek 88,8 százaléka fejeződött be egy éven belül, s mindössze pár darab elhúzódó esetük van. Az ítélkezés színvonalát mutatja, hogy büntető ügyszakban az ítéletek 5 százalékát, civilisztikai ügyszakban pedig a döntések 9 százalékát helyezte hatályon kívül a másodfokú bíróság, ami mindössze 22, illetve 24 ügyet jelent.

– Régóta vártunk arra, hogy a kisvárdai járásbíróság megújulhasson és végre elkezdődhetnek a munkák. A kollégák két bérelt épületbe költöznek, ezek átalakítása hamarosan befejeződik – mondta az elnök, aki arról is szólt, hogy az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően képesek megfelelni a digitalizáció kihívásainak. Ő is beszélt a csengeri bv-intézetről, s kijelentette: a munkaterhek növekedése miatt növelik majd a létszámot és bővítik a technikai eszköztárat is. Dr. Vadász Mihály úgy összegzett: minden adott ahhoz, hogy a bírók magas színvonalon, időszerűen lássák el a munkájukat.