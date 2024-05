– Országos műemlékhálózatunk rendkívül gazdag építészeti, kulturális és természeti értékekben, kincsekben. Új múzeumpedagógiai programelemünktől azt várom, hogy a már nálunk megfordult diákcsoportok mellett újak is ellátogassanak hozzánk, valamint azok a fiatalok, akiknek most nyújtunk élményt, majd a családjaikkal is újra és újra visszatérjenek. Az érdeklődés fenntartása érdekében fontos a múzeumpedagógiai foglalkozások folyamatos fejlesztése, megújítása, bővítése. Az Állati jó kastélyprogram is ezt a szellemiséget követi, négy korosztály számára fogunk oktató és érzékenyítő állatvédelmi, állatbarát foglalkozásokat szervezni. Ezekben a kastélyokban élő, valamennyi történelmi családnak voltak ikonikus állatai, kutyái, lovai, az állatok fontos szerepet játszottak abban az örökségben, amit ránk hagytak, és a mi feladatunk most, hogy ezt tovább vigyük – részletezte az ügyvezető, és megjegyezte: a NÖF Nonprofit Kft. kiemelt szerepet vállal a belföldi és nemzetközi látogatóközönség fogadása mellett a hazai és határon túli közoktatásban résztvevők tudásgyarapításában is. Jelenleg országosan 18 műemlékhelyszínen hat korcsoportban tartanak múzeumpedagógiai foglalkozásokat, melyek rendkívül népszerűek. A NÖF műemlékhelyszínei csak a tavalyi évben több mint 11 ezer közoktatásban résztvevőt fogadtak. Oláh Zsanett felhívta arra is a figyelmet, hogy azok a kastélyok, műemlékhelyek is csatlakozhatnak a programhoz, melyeket nem a NÖF Nonprofit Kft. tart fenn.

Szemléletformálás

Egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk az állatvédelem területén, jegyezte meg Ovádi Péter, az Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős kormánybiztos, és elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartják a jövő generációjának szemléletformálását, hiszen a ma gyermeke a jövő állattartója lesz.

– A mai fiatalok formálják jövőnket, ezért is támogatunk minden együttműködést, mely segít empatikus képességeiket magasabb szintre emelni, ezáltal etikus állattartásra, állatvédelemre ösztönözni őket. Ez a program egész Európában egy jó iránytű, példa lehet a többi intézmény előtt, hiszen nagyon fontos, hogy egy olyan generációk nőjenek fel, akiknek az állatvédelem a lételeme. Ez egy olyan közös ügy és küldetés, amiben akár a gyerekek is tudják edukálni, nevelni a felnőtteket. Mind a kilenc csodálatos turisztikai attrakció méltó helyszíne ezeknek a kiemelten fontos, nélkülözhetetlen programoknak, amelyek kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy az adott térségben élő gyermekek megismerkedjenek az állatok világával, elsajátítsák a felelős állattartás alapjait, valamint megértsék az állatvédelem társadalmi és környezeti jelentőségét – fejtette ki a kormánybiztos, és külön örömét fejezte ki, hogy az együttműködésnek köszönhetően a NÖF Nonprofit Kft. kilenc műemlékhelyszínén átadhatja az Állatbarát Kastély címet.

Örök élmény

A gyerekek nagy örömére mindenki kipróbálhatta, hogy milyen vakvezető kutyussal letakart szemmel közlekedni. Szépen sorban állva várták, hogy Mauglit, Rizlinget és Karmát megsimogathassák. Az „Állati jó kastélyprogram” bemutató foglalkozását a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány munkatársai tartották a kastély kertjében.

– Interaktív érzékenyítő foglalkozásunkon bárki megismerkedhet a vakvezető kutyák különleges világával, megtanulhatja, hogy mi látók, hogyan segíthetünk egy látássérült embernek és miként viselkedjünk egy vakvezető kutyával – részletezte Komondi Piroska az alapítvány munkatársa. Elmondta, jelenleg 103 dolgozó vakvezető kutyája van az alapítványnak, tizenkettőt most képeznek, és 30 kölyökkutya vesz részt kölyöknevelő programban. A székhelyük Miskolcon van, de az egész ország területén működnek. A gyerekek örömmel vették át azt a tájékoztató füzetet, amire mindenkinek rákerült a neve Braille-írással, majd felsétáltak Andrássy Katinka szobájába, ahol tovább folytatódott a múzeumpedagógiai program.