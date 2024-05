Különleges egészségdélutánra várják az érdeklődőket június 6-án Nyírteleken, a Közösségi Ház házasságkötő termében. A rendezvényen dr. Szűcs József főorvos tart majd előadást 17 órától, és jelen lesz dr. Takács Anikó háziorvos is. Egy kötetlen beszélgetésre is invitálják a résztvevőket 17:20-tól, melynek keretében a közös játékokon és relaxációs technikákon túl a bélflóra egészségéről is hallhatnak – tette közzé a város önkormányzata.