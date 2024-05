Minden olyan élethelyzet és fotósfeladat az én terepem, ahol emberekkel kell foglalkozni. Persze megfotózok én tárgyakat, vagy akár a természetet is, Gajdos Lászlóval, az állatpark igazgatójával is volt jó néhány különleges utunk – árulta el Balázs Attila fotográfus, aki nemrégiben kapta meg az Arany kamera-díjat. Az átadón Karikó Katalin is jelen volt, aki maga is a fotózás szerelmese. Attila a páratlan elismerésről és a pályája különös állomásairól is beszélt stúdiónk vendégeként.