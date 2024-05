A nemzeti összetartozás napjához közeledve trianoni emlékparkot avattak csütörtökön Paszabon. A rendezvényen jelen volt Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Román István főispán, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke és Tajthy Péter, Paszab polgármestere.

Jó érzés összetartozni

A polgármester köszöntőjében elmondta, minden ember több, szűkebb-tágabb közösséghez tartozik.

– Emiatt él bennünk a tapasztalat, miszerint összetartozni jó. Immár 104 éve annak, hogy országhatárokkal választották el egymástól a magyarságot a trianoni békediktátum értelmében. Erre emlékezünk minden esztendőben június 4-én. Összetartozásunk azonban kiállta a próbát: ennyi év után is szeretünk együtt lenni, büszkék vagyunk egymás eredményeire. Azonban nemcsak a magyarság tartozik össze, hiszen egy nagyobb közösség, Európa tagjai is vagyunk. E közösséghez lelkileg és szellemileg is régóta tartozunk, még akkor is, ha egy időben szögesdrót választott el minket tőle. Napjainkban e közösség is gondokkal küzd, de mi tudjuk, kötelességünk hazánkat és a keresztény Európát is megvédenünk – hívta fel a figyelmet a polgármester, aki arra is kitért, bárhol éljenek a világban a magyarok, kötelességünk megőrizni a történelem viharaiban szétszakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.

Nem csupán a gyászról szól

– Nagyon fontos pillanat a mai, hiszen egy 1300 lelkes község megmutatja, mi, magyarok összetartozunk. A park részeként az életfa az élni akarás szimbóluma, ráadásul egy szép környezetben emlékezhetünk a trianoni békediktátum okozta nemzeti traumára – ezt már dr. Vinnai Győző mondta el a jelenlévőknek. Kiemelte, június 4-e sokáig a nemzet gyásznapja volt, de aztán 2010-ben vettek egy nagy levegőt, és e dátumot a nemzeti összetartozás napjává nyilvánították. A keserűség helyébe az emlékezés lépett, még akkor is, ha jól tudjuk, 1920-ban a nagyhatalmak döntöttek rólunk felelőtlenül, szétszakítva közösségeket, családokat.

– Bár sok honfitársunk a haza mai határain kívül rekedt, a kultúránkban és nyelvünkben él az összetartozás élménye. Mindennek nem számítanak az ország fizikai határai – tette hozzá dr. Vinnai Győző.