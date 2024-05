A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház, Nyíregyházi Jósa András Tagkórházának dolgozói május 11-én egészségnapi rendezvényen vettek részt a nyíregyházi Bujtosi Városligetben, az Országos Egészségfejlesztési Program keretében, a Magyar Kórházszövetség támogatásával. A vármegyei irányító kórház dolgozói kivételes értékekkel bírnak az élet számos területén, például a családban, a társadalomban, a gyógyításban, épp ezért, az első alkalommal megrendezett dolgozói egészségnapnak az „Értékes vagy!” mottót adták.

Kihívást jelentett

A rendezvény célja volt, hogy az egészségügyi és a háttérszolgáltatásban dolgozó kollégákat egyaránt egy közös, jó hangulatú, mozgással és kihívással tarkított eseményre invitáljuk. Az igazán jó hangulató versengés, a szabadon választott mozgásprogramok (gerinctorna, zumba, alakformáló torna, pilates, nordic walking) lehetősége mellett csapatkihívást is szerveztek az egészségfejlesztéssel foglakozó munkatársak. Erre igen szép számú jelentkezés is érkezett.

S miből állt a kihívás? Váltófutás, röplabda, asztalitenisz, kosárlabda, tollaslabda sportágakban mérettettek meg a csapat tagjai, mely mellé egy kvízt is ki kellett tölteniük. A csapatok az állomásokon – a kihívás szabályai alapján – teljesítménypontot gyűjtöttek, melyek összeadott értéke adta a közösségek végleges versenypontszámát. Ennek értelmében a Kórház Jogi Osztályának csapata a „LEX ikonok” végzett az első helyen. A további kiemelkedő teljesítményt nyújtó csapatok élményjegyeket nyertek és oklevélben részesültek (Egészségőrző dolgozói csapat 2024.)

Az élményjegyekért köszönettel tartoznak a szervezők azoknak a helyi intézményeknek, valamint közösségeknek, akik felajánlásukkal támogatták az egészségügyben dolgozókat. Hiszen a támogatójegyek lehetőséget teremtettek arra, hogy a közösségek a rendezvényt követően is együtt, hasznosan és élményekben bővelkedve tudják eltölteni szabadidejüket. A nap lehetőséget adott arra, hogy a kórházban dolgozók megmutassák, nem csupán a gyógyításban, de az egészség megőrzésben is kiemelkedőek.

Nagy siker lett

S mert e napnak láthatóan nagy sikere volt, a vármegyei irányítókórház úgy tervezi, hogy minden év tavaszán újra megszervezi a dolgozói számára a programot, kiterjesztve a többi telephelyi kórház munkatársara is.

Moravcsik-Kornyicki Ágota