Sok kérdéssel és nagy adag kíváncsisággal érkeztek hétfő délután a Mentorház nyílt napjára azok a családok és fogyatékkal élők, akik azért jöttek, hogy jobban megismerhessék a Mentorállás programot. Itt találkoztunk Gergővel, akit az édesanyja is elkísért. Kovácsné Bálint Éva egyedül nevelte fel a fiát, akinél egyetemista korában skizofréniát állapítottak meg.

– Felsőfokú angol nyelvvizsgával és matematika végzettséggel is rendelkezik. Egy évig tanult Amerikában, mindig is nagyon jó képességű gyerek volt – mondta az édesanya, és hozzátette: az egyetem utolsó évében tűnt fel az oktatóknak, hogy valami gond lehet, így Éva orvoshoz vitte a fiát, s kiderült a diagnózis. Gergő a kezdetektől tagja a Mentorház programjának és rendszeresen jár a képzésekre. – Úgy gondolom, a lehető legjobb helyen vagyunk. Gergőnek nagyon nagy szüksége van az emberi kapcsolatokra, itt pedig együtt lehet másokkal és beszélgethet – folytatta az édesanya, aki örül annak, hogy a Mentorállás programon lekötik a fia figyelmét. – Amióta jár a foglalkozásokra, látszik rajta a fejlődés, sokat segít neki és szerencsére szereti is – tette hozzá. Éva elárulta: a fia rendkívül okos, nagyon szereti a matematikát, amellyel akár a munkája során is szívesen foglalkozna. – Gergő nyugodt és kedves természetű, ami az ő esetében nagyon jó dolog, s jól érzi magát társaságban – fogalmazott.

Oktatás a cégeknek

– A tavaly novemberben nyílt Mentorház célja a fogyatékossággal élő felnőttek támogatása, és nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésük elősegítése – foglalta össze lapunknak a program lényegét a szakmai vezető, Csipkés Szilvia. – A nyílt napokkal azt szeretnénk elérni, hogy minél több érintett családot bevonhassunk. Először bemutatjuk a programot a résztvevőknek, majd beszámolunk nekik arról, hogyan segíthetjük vele őket – részletezte, s elárulta: egy Spanyolországból átvett protokoll alapján haladnak előre. – Készítettünk egy adatbázist, amibe bekerülnek a résztvevők adatai, és azok a munkakörök, amelyek iránt érdeklődnek. Az adatbázis alapján készül róluk egy úgynevezett specifitási profil, ez dönti el, hogy az adott személy a képzési folyamat melyik részén mehet tovább – ismertette, s hozzátette: azokat, akik 70-80 százalék felett teljesítenek a felmérésen, akár azonnal munkába lehet állítani. Azok pedig, akik ez alatt teljesítenek, vagy komolyabb fejlesztésben részesülnek vagy egy olyan duális képzésen foglalkoznak velük, ahol a munkába álláshoz szükséges felkészítés zajlik – mondta.

Megtudtuk: a Mentorház csapata több céggel áll kapcsolatban. – A munkaadóknak is igyekszünk legalább egy szemléletformáló tréninget tartani, amelyen megmutatjuk nekik, hogyan kell kezelni a fogyatékossággal élőket. Ezt követően azok, akik közvetlenül együtt dolgoznak majd ezekkel a fiatalokkal, egy külön oktatást kapnak – tájékoztatott bennünket a szakmai vezető.

Foglalkozáson ismerhetik meg magukat

A nyílt napra látogatók részt vehettek egy olyan munkára felkészítő foglalkozáson is, amelyen szociális mentorral is beszélgethettek. Különféle álláskeresési folyamatokat gyakorolhattak, megismerhették a külső és belső tulajdonságaikat, hogy milyen munkahelyi készségeik vannak, és azt is, miként fejleszthetik azokat, de olyan számítógépes technikákat is kipróbálhattak, amelyeket akár a munkájuk során is használhatnak. Az óra után neurofeedback tréninget is tartottak az érdeklődő fiataloknak: minden olyan problémát, amely a kliensek munkahelyi készségeit hátráltatja, ezzel a módszerrel fejleszthető – magyarázta a szakmai vezető, akitől megtudtuk: a programnak köszönhetően tízen állhattak munkába tavaly november óta, s több mint ötven fős az adatbázisuk. Mindez azt mutatja, hogy a program egyrészt sikeres, másrészt, hogy igenis van helyük a megváltozott munkaképességűeknek a munkaerőpiacon – jelentette ki, s még elárulta: általában egyszerű fizikai- vagy adminisztratív munkában dolgoznak ezek a fiatalok.