Ünnepélyes keretek között adták át a közel 200 millió forintból megújult csapadékvíz-elvezető hálózatot szerda délután Balkányban. A 2010-es nagy viharnál ütköztek ki azok az óriási problémák a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban, amelyeket a város saját erőből nem tudott megoldani.

– Ezért folyamatosan pályáztunk a csapadékvíz-elvezető rendszer azon két szakaszára, melyek a legnagyobb problémát okozták a településen – részletezte Pálosi László, Balkány polgármestere, és megjegyezte, az úgynevezett Top-os keretből 2021. októberében kezdődhetett el a projekt.

Szakhatósági eljárások

– Ez a két terület volt az, ahol óriási belvíz gyűlt össze a nem megfelelő csatornarendszer miatt, erre a két szakaszra folyik rá szinte az egész város belterületének a csapadékvize. Ezért is volt nagyon fontos, hogy ez a két szakasz kiépüljön. Az itt lévő házaknál sokszor kellett az udvarokon, a kerítéseknél homokzsákokkal védekezni a hömpölygő víz ellen. Nagyon sok szakhatósági eljárásra volt szükség a beruházás előtt, és bonyolította a helyzetet, hogy az egyik szakaszon, a Kossuth utca és a Bocskai utca közötti részen a vasút alatt is át kellett vezetni a csapadékvizet. Így természetesen a MÁV szakértőivel is külön egyeztetési eljárást kellett lefolytatni annak érdekében, hogy ez a csapadékvíz- elvezető hálózat kiépülhessen – taglalta a fejlesztés részleteit Pálosi László. A polgármester hozzátette: így már megfelelő az elvezetés a Kossuth utca és Bocskai út, illetve az Adonyi és a Toldi utcai szakaszokon.

Biztonsági szempontok

–Ebben az évben nem volt komoly csapadék, de bátran mondhatom, hogy ez a két szakasz nagy valószínűséggel a legnagyobb problémát is megoldja. Természetesen a váratlan özönvízszerű esőt ez sem fogja tudni teljes mértékben elnyelni, de kisebb esőket, illetve záporokat biztonsággal el lehet vezetni – fejezte ki reményét Balkány polgármestere, és kiegészítette azzal, hogy ezzel nemcsak a házakat védik meg a belvíztől, hanem a környező utaknak a romlását is meg tudják akadályozni. Az új beruházást dr. Dukai Miklós Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkárával, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselővel, Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnökével adták át.