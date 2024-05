Délnyugat felől egy csapadékzóna érkezik. Előterében illetve a csapadékzónába ágyazva egyre nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok, környezetükben (kiemelten a Dunától keletre és az Észak-Dunántúlon) viharos széllökés (60-80+ km/h), jégeső (1-2 cm) és intenzív csapadékhullás (15-25 mm) is előfordulhat. Átmeneti szünetet követően a késő délutáni óráktól egy hidegfronthoz kapcsolódóan újabb hullámban érkezhetnek zivatarok, köztük akár heves zivatarok is, utóbbiakhoz viharos széllökés (70-90+ km/h), jégeső (1-3 cm) és felhőszakadás (>25-30 mm) is társulhat. Zivatarokra, intenzívebb zivatarokra - fokozatosan északkelet felé haladva - a késő esti órákban is számítani kell.

Forrás: met.hu

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! - írt a met.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kapcsán.

