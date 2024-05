A voksok most azt döntik el, hogy Európa képes lesz-e a béke szigete maradni, és hogy falvaink, városaink az elmúlt években tapasztalt fejlődése folytatódhat-e – ez foglalja keretbe Kövér László, az Országgyűlés elnöke gondolatait a lapunknak adott interjúban.

A ’80-as évek egyetemi ifjúságának tagjaként szép új világba vágytam, és most értetlenül állok azelőtt, hogy világok és értékrendek harcát éljük, a tét pedig Európa sorsa és jövője. Hogy jutottunk el idáig?

Bizonyos nézőpontból nézve törvényszerűen és szükségszerűen. Azért tűnik mindez meglepetésnek, mert nem vesszük komolyan a történelmünket. Az emberiség régi problémája és betegsége azzal büntetni saját magát, hogy elfelejti a múltat, ezért aztán újra és újra ugyanazokba a csapdákba esik. Az, ami most körülöttünk zajlik, elsősorban Ukrajnában, valójában az első világháború folytatása. A második világháborút már a kortársak nagyrésze is az első logikus következményének tartotta, de a mostani helyzet is tulajdonképpen onnan fakad. Egyik konfliktust sem sikerült tisztességesen lezárni. Az első háború szülte a bolsevizmust és a nácizmust, a második pedig a hidegháborút. A hidegháború pedig ugyanúgy ért véget, mint a két világégés: a győztesek azt gondolták, mindent megengedhetnek maguknak. A második világháborúval Európa kiszolgáltatta magát Oroszországnak és az Egyesült Államoknak. E két szuperhatalom szembenállása határozta meg az egész 1945-1990 közötti európai politikát, és – úgy tűnik – a helyzet ma is ez. Hogy Macron elnök egyetlen olyan kijelentését idézzem, amellyel egyetérteni és azonosulni tudok: Európa ma is szuverenitási problémákkal küszködik, nem tud önálló politikát folytatni, mindenben kénytelen követni az Egyesült Államokat, még akkor is, amikor az érdekei mást diktálnának. Ha pedig nem lenne kénytelen – teszem ehhez hozzá –, a jelenlegi vezető politikusai már akkor sem tudják elképzelni az önálló politikát.

Legutóbbi beszélgetésünk alkalmával leszögezte: amit most a nyugati országokban látunk, az Európa felszámolása, amiben nem szeretnénk részt venni. E megállapítás immár háborús helyzetre is érvényes. Van jogunk és lehetőségünk ebből kimaradni?

Ha a ma uralkodó baloldali liberalizmus elmebajig fajult szabadságfelfogásából, és abból a tényből indulunk ki, hogy az Európai Parlament szerint a férfiaknak is van joguk szülni, akkor pont a háborúból való kimaradáshoz ne lenne jogunk? De tegyük félre a fekete iróniát, és vegyük komolyan, hogy mi még a világ normális részét alkotjuk. Minden nemzetnek, minden népnek joga, hogy maga döntsön a saját életéről, maga határozza meg a döntéseit. Ismereteink szerint a demokrácia erről szól: mindenki a maga sorsának legyen a kovácsa. Hogy lehetőségünk van-e rá, az már egy kicsit nehezebb kérdés, de ha visszatekintünk a több mint ezer esztendős Kárpát-medencei történelmünknek az 1456. évi nándorfehérvári diadal óta eltelt második felére, az másról sem szólt, mint hogy a saját kultúránkat, önazonosságunkat, szuverenitásunkat, nyelvünket, hitünket próbáltuk megvédeni. Hol több, hol kevesebb sikerrel. Hol az oszmán, hol a germán hódítók ellen. Egyszer a náci, máskor a bolsi, most meg a libsi totalitarizmussal szemben. Végső soron az élet és a történelem egyelőre bennünket igazolt, hiszen megfogyva, meg is csonkítva bár, de törve nem, létezünk itt, ebben a hazában. Ez önmagában nemcsak hogy optimizmusra ad okot, hanem az elődök áldozatvállalása okán kötelez is bennünket, hogy ugyanezt tegyük meg a magunk eszközeivel. Főleg akkor, ha nem fegyverrel kell harcolni, hanem elég csak a szavazócédulánkat a megfelelő X behúzásával leadni.

Ha már történelmi síkra tért: a jelenlegi uniós politika az európai civilizáció, kultúra felszámolását kockáztatja. Mint a történelem során többször, most is Közép-Európára hárulna a feladat megvédeni a kontinenst?

Az előző gondolatmenethez annyit tennék hozzá, hogy mindig csak történelmi távlatból dönthető el, hogy egy adott szituáció – legyen az éppenséggel egy gyarmati sínylődést hozó, vagy fordítva, egy jólétet hozó elkényelmesítő időszak – mit hoz, és mit visz. Most azt látjuk, hogy Közép-Európa – talán éppen a ’45 utáni idegen elnyomásra és beolvasztási kísérletre adott immunreakcióként – többet őrzött meg a normalitásból, az erkölcsi tartásból, a saját keresztény alapokon nyugvó kultúrájából és az európai értékekből, mint az a Nyugat, amely szabadságban tudta leélni a második világháború óta eltelt évtizedeket. Ellentétben velük, nekünk ez volt a lelki, szellemi kapaszkodó, hogy közösségeinkkel együtt túléljük a megpróbáltatásokat.

Ezek az értékek ma is ostrom alatt állnak, mintha Európa már nem tartana ezekre igényt.

Az a globális pénzügyi háttérhatalom, amelyik ma az Egyesült Államokat is uralja, gyakorlatilag hatalmába kerítette az egész európai uniós politikai elitet. Sokan látják, hogy az EU jelenlegi vezetői valójában nem európai érdekeket képviselnek, hanem tengeren túli érdekcsoportokat szolgálnak. Úgy tűnik, hogy ebben a folyamatban, amelynek végső célja Európa végső politikai és gazdasági alávetése, némely európai politikus öntevékenyen és örömmel vesz részt. Ezeket az embereket azért emlékeztetném arra, hogy mi európaiak – minden ország, a győztesek épp úgy, mint a vesztesek – óriási árat fizettünk minden háborúban. Az ukrán-orosz háború szomszédságában élve, két vesztes világháború szereplőiként mi azért fájóbb sebeket őrzünk, utaljunk csak a trianoni döntésre, vagy arra a több millió emberre, aki a két világháborúban elpusztult és szenvedett magyarként.

Európa elfelejtette volna a háború rémségét? Csak a magyarok szeretnének békében élni?

Az egy dolog, hogy itt, Magyarországon a közhangulat elsöprő mértékben békepárti, de a felmérések azt mutatják, hogy a nyugat-európai országok társadalmainak a többsége is az. Így tehát mindjárt felmerül a demokratikus deficit problémája, vagyis az, hogy hogyan meri megengedni magának a nyugat-európai politikai elit, úgy a nemzetállamok vezetőinek nagy része, mint az Európai Unió intézményeinek vezetői, hogy figyelmen kívül hagyják a saját demokratikus közvéleményüknek az álláspontját. Erre az a magyarázat, hogy ezért fizetik őket – mármint nem a saját választói közpénzből, hanem mások, máshonnan. Másrészről pedig, szemben azzal a váddal, hogy Magyarországon és még néhány közép-európai országban lenne veszélyben a vélemény- és sajtószabadság, a valóságban az itteni nyilvánosságban különböző álláspontok ütközhetnek, ami Nyugat-Európára már nem jellemző. Nemcsak a sajtó vált egyszólamúvá, nemcsak a jobboldalinak tekintett vélemények esnek egyre szigorúbb cenzúra alá, de az átlagember is egyre kevésbé meri elmondani a valódi véleményét. Ott, aki kilóg a sorból, azt adott esetben még a magánéleti egzisztenciájából is kiforgatják, elveszíti az állását. Számukra is megváltás lenne, ha a választások után sikerülne véget vetni ennek a baloldali, liberális ámokfutásnak, és visszaállítani az életet a normalitás talajára.

Pár nap, és egyszerre delegálhatunk képviselőket az Európai Parlamentbe és a helyi önkormányzatokba. A kettő fizikailag távol esik, de hogyan kapcsolódnak össze?

Nem mindegy, kik képviselnek minket Brüsszelben, ahol jelenleg háborúpárti főáram uralkodik, és ami sok más zavarodott ideológia forrása, hogy mást ne mondjunk, már szélsőbaloldali, kommunista jelszavakat skandálnak. Ez a főáram elsodorta már az Európai Néppártot is, ahonnan távoznunk kellett, mert nem értettünk egyet az illegális migráció támogatásával, a gyermekeink elbutításával, nemi önazonosságának relativizálásával, és nem értünk egyet a háborúval sem. Brüsszel tehát földrajzilag ugyan távol van, de ott minden magyar polgárt és családot is érintő kérdésekről döntenek, ezért kell felelősséggel dönteni, melyik pártra szavazunk. Reális értékelést követően hasonlóképpen kell bizalmat szavazni a falvak, városok vezetőinek, mert a tét az, hogy a fejlődés folyamatos lesz-e vagy megtörik. Ha a nyíregyházi polgárok megnézik a városukat, és visszatekintenek a 2010 óta eltelt időre, akkor szerintem nincs okuk arra, hogy változtassanak. Az én generációm még hallott a fekete vonatokról, láttuk az évfolyamtársaink elvágyódását, akik nem akartak visszajönni ide, amely térséget sokáig Magyarország egyik elmaradott régiójának tekintett a közfelfogás. Az elmúlt években viszont a felzárkózásnak egy olyan, korábban elképzelhetetlenül dinamikus folyamata zajlott le, ami szerintem minden szülőföldjét szerető megyei és nyíregyházi polgárt nemcsak hogy örömmel kell eltöltsön, hanem felelősségérzetet is kell adjon számára. Nem szabad kockára tenni azokat az eredményeket, amelyeket idáig ez a város a polgármestere és képviselőtársai révén elért.

Több évtizedes közéleti és politikai munkájában mindig kiemelt figyelmet szentelt a jövő generációinak, családoknak, gyermekvállalásnak. A hasonló értékrendet vallók túl lehetnek már azon a traumán, amit a „fehér, keresztény, heteroszexuális rémisztő képződmények” bélyeg okozott?

Az ilyen kategóriába soroltak nyugodtan legyenek büszkék. Vagy inkább tekintsék ezeket a jelzőket olyan, a Teremtő által velünk szemben támasztott elvárások összefoglalásának, amelyeknek való megfelelés értelmet adhat az életünknek. Aztán tanulságként jó, ha a bölcs feministák is elszámolnak azzal, hogy vajon hova vezetett az a fajta – úgymond – progresszió, aminek ők voltak az egyik előharcosai, amikor a női egyenjogúságot úgy fogták fel, hogy valójában a nők bármilyen pozícióban a férfiak helyére léphessenek. Ez logikusan vezetett el a mai őrült állapotig, hogy már vannak, akik kétségbe vonják, hogy férfi meg nő létezik, mint biológiai kategória egyáltalán. Nem ártana, hogyha megfékeznénk a minden kötöttségtől mentesítő szabadságfelfogás őrületében tobzódó erőszakos új világmegváltókat. Elvégre a civilizáció nem más, mint a mindennapjainkat meghatározó kötöttségek és szabályok szövedéke. Kellő tisztelet és bölcsesség kell eldönteni, hogy mi az, amit meg akarunk haladni, pláne megsemmisíteni, és mi az, amit cserébe tudunk érte kapni.

A kormány hatalmas energiákat és nem kevés pénzt fordít a népességfogyás megállítására, de vannak olyanok, akik nem ebben látják a demográfiai válság megoldását…

Nézze, nekem néhány hete megszületett a negyedik unokám, s akinek volt már része ebben az élményben, kezébe vehette újszülött gyermekeit és az unokáit, annak nem kell magyaráznom, hogy az élet normális rendje és a boldogság kiteljesedése miben foglalható össze. Abban, hogy az ember látja a saját utódait, látja szépnek, egészségesnek, okosnak felnőni, és még hozzá is tud ehhez járulni valamilyen szinten. Aki pedig ezt nem képes felfogni, annak hiába magyarázza az ember. Az emberiség éppen azoknak a jóvoltából maradt fönn és jutott el a máig, akik normálisan gondolkodtak. Ajánlom mindenkinek a matematikai megközelítést: próbálja meg kiszámolni, hogy csak a Kárpát-medencei betelepülésünk óta hány milliárd embernek kellett az élet továbbadásáról döntenie legalább egy gyermek erejéig, hogy személy szerint ő megszülethessen. Ha valaki csak ebbe belegondol, akkor azt hiszem, azon túlmenően, hogy fut a hátán a hideg, talán megérez valamit az élet valóságából. Mi azért vagyunk itt, a Kárpát-medencében, hogy a következő ezer esztendőre is megőrizzük a magyar nemzet számára, amit a Teremtőtől kaptunk.