Továbbra is népszerű a májusfaállítás a nyíregyháziak körében. A Nyírerdő Zrt. Nyíregyházi Erdészete éppen ezért az idén harmadik alkalommal teremtett lehetőséget a fiatalembereknek, hogy kedvesüknek legális forrásból szerezhessenek fát az Igrice-mocsár melletti kijelölt területről. Szokolovszki Gézától, a Nyíregyházi Erdészet igazgatójától megtudtuk: sokan éltek is az akcióval. – Az idén is előzetes regisztrációhoz kötöttük az igény jelzését, rengetegen jelentkeztek. Volt, aki már az akció megkezdése előtt jóval korábban ide érkezett – mondta.

Először kedveskedik májusfával

Az érdeklődők, amint beregisztráltak, a megjelölt fák között válogathattak. A fa beszerzése után egy igazolással távozhattak a területről.

Pál István kisebbik fiával, Patrikkal szintén korán érkezett. Azért jöttek az akcióra, hogy a jelenleg Pesten élő nagyobbik fiú barátnőjének szerezzenek a májusfához alapanyagot. Mivel István nagyobbik gyermeke csak este érkezik haza Nyíregyházára, úgy döntött, segít neki, hogy újdonsült szerelmét megajándékozhassa május elsején. – Még friss a kapcsolatuk, így ez az első alkalom, hogy a nagy fiam májusfával kedveskedik a lánynak – mesélte az édesapa, aki egy méretes egyedet választott.

Nem megy az erdő rovására

– Most először szerveztük ezt az akciónkat az Igrice-mocsár mellé – mondta még el Szokolovszki Géza erdészeti igazgató, s hozzátette: az első évben kétszáz fát osztottak ki, de akkor még nem volt előzetes regisztráció. – Akkor is olyan területen történt a kezdeményezés, ahol a mostanihoz hasonlóan előre megjelöltük a felajánlott fákat. Viszont nem tudhattuk, mekkora lesz az igény. Ezért már tavaly bevezettük ezt az előzetes igényfelmérést, hogy tisztában lehessünk azzal, mennyi embernek adhatunk fát – folytatta az igazgató.

Az Igrice-mocsár fatelepítési területe nagyjából három hektáros. Négy évvel ezelőtt 33 ezer csemetét ültettek el itt, amelyből 360 darab fekete nyárfa volt. – Tekintve, hogy ez egy gyorsan növő fa, a terület fő fafaját, a kocsányos tölgyet gátolja a fejlődésben. Éppen ezért ebből a fajból ajánlottuk fel az idei májusfa alapanyagokat: összesen 130 darabot. Ezt a menyiséget amúgy is ki kellene vágni, így azonban nemes célt szolgálhatnak – részletezte az igazgató.

Az erdészet minden évben úgy végzi a fakivágást, hogy ne menjen az erdő rovására: általában azokat távolítják el, amiket muszáj.

Az erdészeti igazgató még elárulta: az igazolásnak, amit a távozók kapnak, jelentősége van.

– Nagyon jól jön abban az esetben, ha valakit megállítanak a rendőrök, hiszen így bizonyíthatják, hogy a szabályoknak megfelelően szerezték a fát.