Görög Ibolya a protokoll nagyasszonya – így ismerte meg az ország. Ugyan a Miniszterelnöki Hivatal egykori protokollfőnöke ma már nyugdíjas, de a lendületéből mit sem veszített: könyveket ír az illem és az etikett legfontosabb kérdéseiről, s előadásokat tart szerte az országban. Pár évvel korábban a nyíregyházi Bencs Villában arról mesélt, melyek a legfontosabb viselkedési szabályok, a múlt héten pedig a Kodály-iskola nagytermét töltötte meg érdeklődőkkel, A nő és a hölgy – rajtunk múlik! című estjére persze férfiak is kíváncsiak voltak.

A nő és a hölgy – rajtuk múlik – erről beszélt Görög Ibolya Nyíregyházán

Fotó: Dodó Ferenc / Forrás: Kelet-Magyarország

Viccesen, humorosan, saját történetein keresztük tanította a hallgatóságot, szóba került a találkozások protokollja, a tegezés-magázás kérdése, a testbeszéd, az öltözködés és az elegancia – utóbbiról azt mondta, nem pénzkérdés, sokkal inkább belülről fakad. Szerinte a helyes viselkedés elsajátítása azért is fontos, mert pénzre váltható, hiszen mindenkinek azt kell sugároznia, amit el akar hitetni magáról. De főként arról beszélt, hogyan lesz a nőből hölgy – nos, ez egyszerűbb, mint gondolnánk: kihúzza magát. Persze, nem könnyű megtalálni az egyensúlyt a „tanult ember, aki nőből van” és a „hölgy” között, ráadásul most, a me too időszakban sokan azt gondolják, nem is szabad nőnek kezelni a nőt, pedig dehogynem! A protokollszabály ezt nem tiltja, sőt!

Görög Ibolya szerint fontos a belső tartás

Az egyenes derék és megemelt fej mindenkinek önbizalmat ad – és hogy ez mennyire nem újkeletű felfedezés, azt többek között Kalocsa Róza 1884-ben megjelent Az illem könyve című könyve igazolja: ez már abban is fontos tételként szerepelt. Mindez összefügg a viselkedés szabályaival, az eleganciával, a divattal, de olyan apróságnak tűnő dologgal is, mint hogy időben odaérünk-e egy-egy eseményre, találkozóra. Ha nem haladsz a divattal, nem tudsz kimenni belőle – fogalmazott Görög Ibolya, aki szerint hozzáállás kérdése, hogy otthon, a négy fal között elengedjük-e magunkat, de aki elegáns, az nem késik, annak rend van az asztalán és a munkahelyén nem vesz fel papucsot: ezek a belső tartás jelei. Szerinte az, hogy valaki hölgy, azonnal látszik abból, ahogy kinéz, amit mond és ahogy viselkedik.

A protokoll alapszabályai

Egy hölgy soha nem beszél csúnyán, és azt a hatást váltja ki másokból, hogy a jelenlétében senki sem használ illetlen kifejezéseket. Nem fecseg, és nem beszél úgy, mint egy óvodás: mellőzi a köszikét, a puszikát, s nem gügyög, a beszélgetéseknél pedig figyel és közbekérdez. Kerüli a csipogást, az affektálást, és ha negatív véleményt is fogalmaz meg, azt dicsérettel kezdi, mert akkor kevésbé esik rosszul: ha azt mondja valakinek, hogy nem előnyös a frizurája, előtte biztosan megjegyzi, hogy telitalálat a harisnyája.

Megtudtuk: a hölgy az illem szabályai szerint csak olyan helyre ül le, ahonnan könnyedén fel is tud állni, és soha nem teszi keresztbe a lábát: párhuzamos combokkal, zárt térdekkel ül, és nem dől hátra, félcombig érő szoknyát pedig csak akkor vesz fel, ha még nincs 30 éves, és nagyon formásak a lábai – mondta el az alapvető protokoll szabályait Görög Ibolya, aki azt is hozzáfűzte: egy hölgy sohasem hajol, csak guggol. Nyáron is elfedi a vállait, a dekoltázsát eltakarja – mint mondta, nem kell apácának lenni, de közönségesnek sem. Egy elegáns hölgy nem jár nadrágban, ha mégis ezt viseli, annak le kell érnie a bokájáig, a kalap pedig kihagyhatatlan: mindenki hölggyé válik tőle – hangzott el az előadáson, amelyen a könnyed stílus volt a főszereplő. Görög Ibolya sztorizott, anekdotázott, de minden történet tanított valamire. Olyan, elfelejtett illemszabályokra, amelyekre pár évvel ezelőtt még senki figyelmét nem kellett felhívni.