A nyírségi erdők és mezők kincsei: a zöldségek, a gyümölcsök és a vadak egyedivé, s nagyon különlegessé teszik az ország és azon belül vármegyénk e vidékét, a páratlan alapanyagok pedig a Magyarország étele kiírás idei döntőjének zsűritagjait is meggyőzték, és győzelmet hoztak a nyírbátori Kakukk étterem csapatának.

Persze, ehhez kellett a két séf, Kónya István és Maduda Dániel kreativitása, ötletgazdagsága és szakmai tudása is, munkájuk pedig a legjobb értékelést kapta a bírálóktól.

Csak tiszta forrásból

Az élőmunkás, melegkonyhai szakácsversenyt 2018-ban rendezték meg először, a megmérettetésnek pedig az a célja, hogy a tradicionális fogások megújításával új menüsorok kerüljenek az éttermekben a vendégek asztalára. A verseny jelmondata Bartók Béla Cantata profana című művének befejező gondolata: „Csak tiszta forrásból!”, az ételek elkészítésekor ugyanis csak kiváló minőségű, friss alapanyagokat lehetett használni.

Ahogy a legtöbb gasztronómiai versenyen, ezúttal is voltak kötelező elemek: a szakácsoknak laskagombát, laktózmentes tejfölt és legalább egy, helyi gasztronómiai értékként jegyzett alapanyagot is fel kellett használniuk. A legfeljebb négy elemből álló innovatív, de populáris ételek esetében elvárták, hogy azok a legtöbb átlagos felszereltségű konyhán, akár nagy adagszámban is elkészíthetőek legyenek, megfeleljenek a magyar igényeknek, de fontos volt a hagyomány, a regionális magyarországi alapanyagok megjelenése is, a zsűri pedig az ízek mellett az elkészítés módját is értékelte. A nyírbátori Kakukk étterem csapata mindenkit lefőzött, ami óriási öröm és büszkeség – ezt mondja a tulajdonos, ifj. Rácz Mihály, aki tudja: ez az eredmény nemcsak elismerés, de nagy felelősség is.

A Kakukk étterem séfjeinek győztes étele

Szükség van új kihívásokra

– Két éve az ezüst, tavaly az arany minősítést szereztük meg, a mostani abszolút első helyezés pedig a töretlen fejlődést igazolja – fogalmazott lapunknak, és hozzátette: két éve azért indultak el a megmérettetésen, mert tudják: szükség van a kihívásokra, az új impulzusokra.

– Éttermünk séfjei, Kónya István és Maduda Dániel már hónapokkal ezelőtt elkezdtek gondolkodni azon, hogy a megadott alapanyagokból hogyan tudják majd a lehető legtöbbet kihozni. Az ételük, az „Erdőről mezőre” egy szabolcsi szilvaglazúros szarvasgerinc tejszínes laskagombaraguval töltött ropogós tésztával, fenyőrügyes zellerkrémmel és céklával.

Kónya István és Maduda Dániel

Fotó: MW

Egyszerű és nagyszerű

– A fiúknak a döntőben a helyszínen kellett elkészíteniük a fogást, 2,5 órájuk volt az előkészületekre, a főzésre és a tálalásra. Az étel nagyszerűsége az egyszerűségében rejlett, s a zsűri tagjaitól úgy tudjuk, magasan ez volt a legjobb a döntős fogások között.

– Az eredményük, ami azt is jelzi, hogy vidéken is jelentős a gasztronómia, ránk komoly nyomást helyez, hiszen meg kell felelnünk a növekvő elvárásoknak, de a kollégáim nevében is mondhatom: állunk e kihívások elébe, a győztes fogást pedig hamarosan a vendégeink is megkóstolhatják – tette hozzá ifj. Rácz Mihály.